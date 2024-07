Terça (23) de clima estável no ES; confira a previsão do tempo

A terça-feira (23) será com o tempo estável em todo o Espírito Santo, de acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper.

O sol predomina e não há previsão de chuva no Espírito Santo. As temperaturas mínimas diminuem um pouco na metade norte do Estado.

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.