Cachoeiro: Casagrande reinaugura Bernardino Monteiro nesta quarta (31)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), cumprirá agenda em Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (31). Durante a visitar, o chefe do Executivo Estadual vai assinar ordens de serviço, convênios e reinaugura o Palácio Bernardino Monteiro, no centro da cidade.

A solenidade será realizada no Palácio Bernardino Monteiro, antiga sede da Prefeitura, na Praça Jerônimo Monteiro. O evento será realizado às 19h, e é aberto ao público.

Casagrande vai assinar as ordens de serviço para a drenagem de pavimentação de ruas nos bairros Agostinho Simonato, Gilson Carone, São Francisco de Assis, Independência, Corobel Borges, Rui Pinto Bandeira (Morro do Cigano) e Rubem Braga. Além disso, também autorizará o recapeamento asfáltico de 16 ruas na área central, cobertura da quadra do Alto Eucalipto – Zumbi, e a aguarda reforma e ampliação do Teatro Municipal Rubem Braga.

Além da reinauguração do Palácio Bernardino Monteiro, o governador também inaugura a cabeceira de ponte no bairro Monte Líbano e a quadra poliesportiva do bairro Novo Parque. Finalizando a agenda, ele assina o termo de responsabilidade para elaboração dos projetos executivos da Praça Jerônimo Monteiro e a reforma da Casa do Artesão.