Cachoeiro: Fenaci 2024 impulsiona empreendedorismo com apoio do Bandes

Relevante no cenário empreendedor local, Cachoeiro se destaca com um dos principais polos de desenvolvimento econômico do Estado. Sempre apoiando o fortalecimento de empresas e projetos de norte a sul do Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) apoia mais uma edição da “Feira de Negócios e Agroturismo 2024 e XVIII Semana do Comércio e do Empreendedor”, promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (ACISCI).

O evento, que termina neste sábado (27), acontece no novo galpão montado no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Espera-se reunir empresários, produtores rurais, associações de artesanatos, investidores e a comunidade para promover a troca de experiências, conhecimento e oportunidades de negócios. A exposição contará com uma programação variada de palestras, workshops, cursos e oficinas voltadas para estimular o crescimento econômico e para atender às demandas da região.

Leia também: Inclusão na cultura capixaba: projeto institui meia-entrada para autistas

O objetivo é aproximar as micro e pequenas empresas locais ao consumidor final, com oportunidades de negócios. Além de oferecer um ambiente propício para o estabelecimento de parcerias e networking. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o município tem quase 50 mil empresas ativas.

Portanto, o evento busca fomentar o empreendedorismo na região, oferecendo espaço para startups apresentarem suas expertises aos empresários locais. Além de palestras com insights que poderão auxiliar na gestão empresarial e vendas.

Bandes acredita no potencial de impulsionamento

“No Bandes, acreditamos e atuamos de modo a impulsionar o potencial do empreendedorismo e da inovação em todas as regiões do Estado, da capital ao interior. Por isso, somos apoiadores e participaremos da FENACI, uma oportunidade importante de estarmos próximos de empresas e investidores da região, viabilizando possíveis negócios, parcerias e beneficiando toda a comunidade”, afirmou a gerente de Negócios do Bandes, Raisa Coelho, responsável pelo atendimento na região sul.

Como patrocinador do evento, o Bandes confirma seu compromisso e apoio ao desenvolvimento das potencialidades regionais. Além de incentivar iniciativas e programas pautados na inovação e no fortalecimento das economias locais e do Estado. A equipe se coloca à disposição para atender aos interessados em oportunidades de apoio a projetos de investimentos voltados ao empreendedorismo pelas linhas de financiamento disponíveis no banco.