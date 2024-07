Inclusão na cultura capixaba: projeto institui meia-entrada para autistas

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) projeto de lei que institui a obrigatoriedade da meia-entrada para autistas em espaços de entretenimento.

A iniciativa é válida para eventos esportivos, sessões de cinema, teatro, espetáculos, shows e outros eventos culturais.

Para o autor da medida, deputado Allan Ferreira (Podemos), é justo que as pessoas no espectro autista e seus acompanhantes tenham direito à meia-entrada, uma vez que elas já enfrentam uma série de dificuldades para poder participar dos eventos em sociedade.

Antes de ser votado, o Projeto de Lei (PL) 401/2024 deve ser analisado pelas comissões de Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Cultura e Finanças.

