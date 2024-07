Ferraço lidera com folga pesquisa para prefeito em Cachoeiro

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) desponta como o favorito para vencer as eleições para prefeito da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, segundo dados da pesquisa realizada pelo Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTICIAS.COM.

Conforme o levantamento feito por meio da metodologia estimulada, quando o nome do candidato é apresentado, Ferraço destaca-se em primeiro lugar com 41, 8% das intenções de votos do eleitorado cachoeirense, um total de mais de 30% a frente dos demais concorrentes.

Em segundo lugar aparecem empatados tecnicamente Diego Libardi (Republicanos), com 10,8 %, e Léo Camargo (PL), com 10% da preferência dos eleitores.

Carlos Casteglione pontua com 8,0% e Lorena Vesques com 5,0% das intenções de votos.

Os eleitores que responderam que votariam branco ou nulo totalizam 4,2%. Já entre os que disseram que não sabem ou não responderam, o total foi de 20,2%.

Espontânea

O estudo também ouviu os eleitores por meio da pesquisa espontânea, quando não é apresentado o nome do candidato ao eleitor. Nesse cenário, Ferraço também aparece em primeiro lugar, sendo lembrado por 30, 5% dos eleitores.

Léo Camargo desponta em seguida com 6,8% e Diego Libardi com 6,2%. Já Carlos Casteglione foi citado por 5,2% dos entrevistados e Lorena Vasques por 2,2%. Aproximadamente 48,8% dos eleitores não sabem ou não responderam. Entre os que responderam outros somam 0,2%.

Rejeição

Quando perguntado em qual candidato você não votaria de jeito nenhum, Carlos Casteglione aparece entre os mais rejeitados com 42,8% das citações. Em seguida, os eleitores apontam Lorena Vasques com 23,0%.

Com os menores índices de rejeição destacam-se Diego Libardi, com 4,2%; Léo Camargo, com 6,8% e Theodorico Fereaço, com 7,8%.

Cerca de 3% disseram nenhum deles. Outros 12,5% não sabem ou não responderam.

O Instituto Solução ouviu 400 eleitores, nos dias 26 e 27 de julho, na sede e no interior da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número 04401/2024. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos.