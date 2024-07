Cachoeiro: moto clonada é recuperada com ajuda do videomonitoramento

A Guarda Municipal recuperou, na manhã desta sexta-feira (19), uma moto clonada na avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a GCM, os agentes receberam informações do Ciodes 190 de que uma motocicleta Honda Bross, de cor laranja, estaria com suspeita de clonagem.

Após isso, os guardas realizaram o patrulhamento e encontraram a moto estacionada na avenida Jones dos Santos Neves, ao lado da agência da concessionária de energia elétrica EDP. No local, o condutor disse a equipe que o veículo não estava registrado em seu nome, e que havia comprado a moto na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais, a cerca de dois meses.

A GCM informou que a motocicleta apresentava sinais de adulteração no chassi, e que poderia ser melhor avaliada pela equipe técnica da Polícia Civil. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES e o motociclista conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro para que sejam tomadas as medidas cabíveis.