Mais de 100 quilos de produtos vencidos são apreendidos no Caparaó

Para apurar denúncias de consumidores, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) realizou uma operação de fiscalização nos municípios de Iúna, Irupi e Ibatiba, entre os dias 8 e 12 de julho. Durante as inspeções em cinco supermercados do Caparaó, foram apreendidos mais de 100 quilos de produtos vencidos.

Além dos produtos fora da validade, os fiscais do Procon-ES encontraram mercadorias sem informações essenciais, como data de fabricação, validade e lote. Também foram apreendidos produtos com lacres rompidos, embalagens amassadas ou danificadas e itens contaminados com insetos (larvas e brocas).

Entre os alimentos apreendidos estavam arroz, feijão, pizzas, patês, filés de frango, bifes de hambúrguer bovino, carne suína, cortes de coxas e sobrecoxas, creme de ricota, maionese, biscoitos, garrafas de água mineral, entre outros.

A diretora geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destacou que a venda de produtos impróprios para o consumo é uma conduta extremamente grave, capaz de causar sérios danos aos consumidores.

“É fundamental que todos os comerciantes se comprometam a seguir rigorosamente as normas de segurança e qualidade, garantindo que apenas produtos adequados e seguros cheguem às prateleiras. A proteção do consumidor é uma prioridade e devemos trabalhar juntos para prevenir qualquer risco à saúde dos consumidores”, acrescentou Letícia Coelho Nogueira.

O Procon-ES reforça a importância da participação dos consumidores na identificação de irregularidades. Denúncias podem ser registradas pelo Atendimento Eletrônico no site https://procon.es.gov.br, pelo telefone 151 ou via WhatsApp pelo número (27) 3323-6237.