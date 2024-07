Cachoeiro: parceria cultural promete impactar juventude periférica do ES

Nesta terça-feira (23), a Casa Roxa Cultural, liderada por Guilherme Nascimento, recebeu a equipe de coordenação do Centro de Referência da Juventude (CRJ), de Cachoeiro de Itapemirim, em prol da juventude periférica do Espírito Santo.

O objetivo do encontro foi debater a articulação de projetos culturais inovadores, visando assim, alcançar comunidades periféricas, em diversas regiões do Espírito Santo, com foco, principalmente, na juventude.

A reunião contou com a participação de Valquíria Volpato, Coordenadora de Articulação e Marini Souza Silva, Coordenadora Geral do CRJ de Cachoeiro, as duas se reuniram com Guilherme, para discutir detalhes sobre a nova parceria.

Durante a reunião, Casa Roxa apresentou um portfólio com muitos projetos culturais, previstos para o segundo semestre deste ano.

Veja as principais iniciativas discutidas:

Panteão ancestral: exposição itinerante

A amostra vai celebrar e promover a rica diversidade das tradições indígenas e afro-brasileiras no Espírito Santo. A exposição itinerante vai incluir 22 desenhos, feitos a mão, que evidenciam os principais deuses indígenas e, os principais orixás, mais cultuados no ES.

Oficina de fotografia “Olhares Periféricos”

Um intercâmbio fotográfico que evidenciará o cotidiano popular periférico, através de oficinas práticas de fotografia, palestras sobre empreendedorismo audiovisual, rodas de conversa sobre cultura digital e exposições fotográficas. O resultado da oficina será socializado a partir de uma exposição em projeção em telão “Olhares”.

Lançamento do livro “Curumim Yby: Menino Terra”

A obra literária infanto-juvenil, está repleta de ancestralidade indígena, o livro foi escrito por Guilherme Nascimento. “Curumim Yby: Menino Terra” é uma coleção de contos que entrelaçam ensinamentos pedagógicos, com a magia da herança cultural indígena brasileira. Além das histórias, o livro oferece uma experiência única com um QR-Code, contendo o alfabeto tupi-guarani. O lançamento vai contar com a doação de exemplares, para cada Centro de Referência da Juventude, que irá receber a ação.

Show da turnê “Opulence Ini”

O rapper maratimba Rodolpho Wayne (Mequimano), vai apresentar a turnê “Opulence Ini”. Mequimano. Rodolpho Wayne é musicista, cantor e compositor da cultura urbana hip-hop, utilizando suas canções autorais, videoclipes e shows na Região Sul do Espírito Santo. O artista utiliza sua mensagem como instrumento pacificador e ferramenta de conscientização, através da música periférica.

Show da turnê “Ancestralidade” do Rapper JP Pires

A turnê “Ancestralidade” é um produto autoral do jovem rapper JP Pires, que já conta com cinco anos realizando trabalhos de composição e apresentação musical na Região Sul do ES. O artista utiliza sua arte como ferramenta de cidadania e a turnê é uma homenagem as suas raízes Afro-brasileiras, junto a um resgate da cultura de negritude.

Parceria

A parceria entre Casa Roxa e o CRJ de Cachoeiro de Itapemirim promete trazer inúmeros frutos. Casa Roxa pretende trazer profissionais qualificados, materiais de alta qualidade, alimentação para os participantes e uma robusta campanha publicitária.

Por sua vez, o CRJ de Cachoeiro vai oferecer apoio logístico, garantindo assim, que cada evento ocorra sem nenhum tipo de problema.

A união não pretende se limitar apenas para Cachoeiro. O projeto tem a ideia é expandir as atividades para outros Centros de Referência da Juventude, em diferentes regiões do Espírito Santo, incluindo municípios como: Vila Velha, Aracruz, São Mateus, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes. Assim, amplificando o impacto cultural e social da iniciativa.

A colaboração visa não apenas oferecer acesso para cultura e artes, mas também, desmistificar preconceitos e valorizar as diversidades que compõem a identidade capixaba.

Guilherme Nascimento, destacou a importância da parceria: “Esta colaboração é um passo fundamental para levarmos a cultura para as periferias do Espírito Santo, onde muitas vezes o acesso a essas oportunidades é limitado. Juntos com o CRJ de Cachoeiro de Itapemirim, poderemos fazer a diferença na vida de muitos jovens, oferecendo-lhes ferramentas e experiências que fortalecerão sua autoestima e visão do mundo. Vamos aproveitar a oportunidade para capacitar essa juventude em produção cultural e também, realizar um grande intercâmbio entre artistas e Centros de Referência das Juventudes”, finalizou.

Valquíria Volpato e Marini Souza Silva expressaram entusiasmo com a parceria, enfatizando o potencial transformador que esses projetos podem trazer para a juventude periférica, evidenciando o CRJ, como um grande polo de ações integradas, para transformação social e melhoria na qualidade de vida.

A união entre Casa Roxa e o CRJ de Cachoeiro de Itapemirim representa uma nova era de oportunidades culturais e educativas, abrindo assim, portas para um futuro mais inclusivo e promissor, para os jovens das periferias do Espírito Santo.

A programação completa das ações, previstas para esse segundo semestre de 2024, vai ser divulgada em breve, nas redes oficiais dos produtores envolvidos.

Serviço

Casa Roxa Cultural

Telefone: (28) 99977-3921

E-mail: casaroxacultural@gmail.com

Site: www.casaroxacultural.com.br

Instagram: @casaroxacultural

Endereço: Rua Simões, nº 55, Cidade Nova, Marataízes, 29345-000