Cachoeiro: visando fortalecer a direita, Republicanos troca presidência

Luiz Carlos Andrade da Silva, mais conhecido como Tenente Andrade, tomou posse como novo presidente do partido Republicanos em Cachoeiro de Itapemirim.

Ele tem o apoio do pré-candidato a prefeito do partido, Diego Libardi, que destaca que ele vem com a missão de fortalecer a direita em Cachoeiro, consolidando a posição conservadora do partido.

Participaram da reunião de posse os pré-candidatos a vereador, o líder da bancada na Câmara Municipal, vereador Osmar Chupeta e os demais componentes da nova executiva, a vice-presidente Vera Lúcia do Carmo Jorge Ribeiro e o vogal Salmo Pereira da Silva.

O novo presidente falou da responsabilidade de assumir o cargo que era do saudoso vereador José Carlos Amaral, uma figura política lendária que faleceu em novembro do ano passado.

“É uma honra assumir esse cargo antes exercido por uma das maiores figuras políticas da cidade, que deixou um legado. Assumo com muita honra, para fortalecer o partido como representante da direita em Cachoeiro. Sei dos desafios, mas estou ciente de que estamos apoiando o melhor pré-candidato a prefeito, cujo trabalho eu sempre admirei, e também os melhores pré-candidatos a vereador para a nossa cidade”, comentou.