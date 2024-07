Cadela da PM descobre o que traficantes escondiam em mata no Sul do ES

Uma cadela da Polícia Militar do Espírito Santo ajudou a desmontar uma estratégia usada por traficantes da cidade de Atilio Vivacqua para esconder drogas.

De acordo com a PM, os suspeitos usavam uma mata no bairro Alto Niterói para esconder os entorpecentes.

Após uma denúncia anônima, equipes da Força Tática e K9 se deslocaram para a localidade e constataram o esconderijo nesta sexta-feira (26).

No local foram encontrados 24 papelotes de cocaína, o que representa cerca de 30g, além de três pedaços de maconha, aproximadamente 70g.

Todo o material encontrado foi entregue na 7° Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

