Cães resgatados com sinais de maus-tratos do ES vão para adoção

Os cães recolhidos de um canil clandestino em Viana serão encaminhados para adoção. Segundo a equipe veterinária do programa de bem-estar animal do município, o É o Bicho!, foi constatado que o canil contava com cerca de 192 cachorros, entre filhotes e adultos, de raças como: shih-tzu, chihuahua, yorkshire, buldogue e spitz.

Os animais viviam em situação de maus-tratos e diversos deles contavam com machucados e doenças. Um dos proprietários do canil abriu mão dos animais e fez doação voluntária dos cães, que poderão ser adotados.

Leia também: Mais de 100 cães com sinais de maus-tratos são resgatados no ES

Doze animais identificados com doenças foram recolhidos pela equipe do É o Bicho! para tratamento. Após processo de castração e microchipagem, os animais serão disponibilizados para adoção.

Os outros 180 animais foram recolhidos pela Comissão Parlamentar e pela Sociedade Protetora dos Animais, encaminhados para abrigos em Vitória e Vila Velha.

Cães resgatados no ES

A Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), realizou, na última quinta-feira (5), uma fiscalização em um canil clandestino na localidade de São Paulo de Viana.

A ação contou com a parceria da Guarda Civil Municipal de Viana, Comissão Parlamentar de Investigação dós Maus-Tratos da Assembleia Legislativa do Estado e Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Viana, Luiz Guilherme da Cruz, a equipe da Prefeitura de Viana, fez o apoio à fiscalização da Polícia Militar Ambiental. Hoje, ao analisar os autos, decidiu por retornar ao local do suposto canil clandestino e recolher os animais.

“Os animais recolhidos pela prefeitura seguem para o rancho Bela Vista, com o qual temos parceria, para tratamento e posterior adoção. Vale ressaltar que todos os processos administrativos estão sendo realizados, devido à adoção voluntária do dono dos animais”, comentou.

Em casos de maus-tratos, a população pode acionar o É o Bicho! por meio do celular/whatsapp: (27) 99822-4116 e a Guarda Municipal de Viana por meio do número (27) 99738-8787.