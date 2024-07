Camarote Fervô ganha bloco com trio elétrico, open bar e muito mais

O Camarote Fervô está confirmado para mais uma edição do Vital, o maior Carnaval fora de época da Região Sudeste. Em um espaço exclusivo, com um ambiente glamouroso e inspirado no verão europeu, a camarote promete grandes novidades nos dias 16 e 17 de agosto, das 20h às 6h, no Sambão do Povo.

O Vital completa 30 anos neste ano e para comemorar, o evento traz nomes que fizeram história na festa, como Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e Léo Santana. As vendas do camarote acontecem no site https://www.blueticket.com.br/evento/35124.

Novidades

Entre as novidades desta edição, está o Bloco E Ferveu, exclusivo para quem adquirir o ingresso de sexta-feira (16). O bloco, será comandado pela banda Babado Novo e irá desfilar na avenida após as atrações do Bloco do Vital. A banda, liderada pela cantora Mari Antunes, vai levar os maiores clássicos do Axé Music e os grandes hits do grupo para animar os foliões, como seu novo trabalho, a música “Mundo Colorido”, que traz a batida marcante do Babado. Além disso, a programação da sexta-feira, no camarote, contará com os DJs Carola, Bruno Moutinho, Jess Benevides e Lilian Lomeu.

Já no sábado, 17, o Camarote Fervô oferecerá um serviço Open Bar Premium, de oito horas, com shows do DJ e produtor musical Bruno Martini, dono de faixas como A.R.T., escrita em parceria com Zeeba e Mayra, Hear Me Now, Revolution,Never Let Me Go, Sun Goes Down e Ghost, além da cantora Carla Cristina, que liderou o grupo As Meninas, em 1999, e é dona do hit Xibom Bombom, e os DJs Karol Figueredo, Bruno Martini e Monia Lombardi.

Aliás, outra mudança significativa é a nova localização do Camarote Fervô, que agora estará no início do circuito do trio, no Setor K. Esta mudança promete proporcionar uma experiência ainda mais exclusiva e confortável para os foliões.

O Camarote Fervô, reconhecido por suas edições memoráveis, promete elevar ainda mais o nível de diversão e glamour nesta edição do Vital. Assim, com uma programação diversificada e muitas surpresas, o evento é imperdível para quem busca viver intensamente o espírito do Carnaval fora de época.

Serviço

Camarote Fervô

Quando: 16 a 17 de Agosto de 2024

Onde: no Setor K, no Sambão do Povo

Quanto: a partir de R$ 242

Onde comprar online: https://www.blueticket.com.br/evento/35124