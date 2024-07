Escritora italiana escolhe cidade no Sul do ES para lançamento de livro

A professora e escritora italiana Giorgia Miazzo, especialista em estudos culturais das Américas, virá ao Brasil em outubro para lançamento do seu novo livro. Entre as cidades escolhidas está Venda Nova do Imigrante no ES.

A obra ”As Grandes Migrações do Norte da Itália ao Brasil” retrata, entretanto, a história das migrações das regiões Vêneto, Trentino Alto – Ádige. Além disso, Friuli Venezia Giulia e Lombardia também são citadas no livro.

O lançamento acontecerá, portanto, durante a programação da 46ª Festa da Polenta, nos dias 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 de agosto. Giorgia Miazzo, traz em sua obra uma coleção de testemunhos e histórias de vida dos imigrantes italianos.

Outras formações

A autora também atua como intérprete e tradutora juramentada, além de jornalista e tour leader certificada. Portanto, a publicação é uma extensão de sua pesquisa acadêmica e profissional. Giorgia ministrou palestras e conferências em diversas universidades, escolas e instituições, tanto na Itália quanto no exterior.

O livro, que teve uma versão italiana muito bem-sucedida, agora ganha versão em português. Sendo assim, Miazzo acredita que trazer a obra para o Brasil atingirá um público ainda maior. Contudo, ela espera que a tradução dê acesso às tradições, costumes e língua dos imigrantes italianos, representados por meio de fotos. Além de manter viva a ligação profunda entre a nova sociedade italiana desenvolvida no exterior e suas raízes italianas.

O projeto faz parte das iniciativas do Centro Studi Grandi Migrazioni, do qual Miazzo é presidente. A organização se dedica a valorizar e promover a identidade e a cultura da imigração italiana, destacando a importância deste patrimônio imaterial. A obra pretende não apenas registrar a história, mas também incentivar o reconhecimento e a valorização desta herança cultural tanto na Itália quanto nas Américas e a riqueza de uma página de história que afetou todo esse território de 1870 até hoje.

Com o lançamento do livro no Brasil, Giorgia Miazzo espera fortalecer os laços culturais e históricos entre os dois países. A autora acredita que compreender e celebrar as histórias de migração é essencial para apreciar a riqueza cultural resultante desses movimentos, além de promover um intercâmbio cultural contínuo e frutífero.

Intercâmbio

A autora e outros estudiosos italianos virão em outubro para Venda Nova por ocasião do projeto de intercâmbio em Festa da Polenta, dentro das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. O lançamento do livro é fruto desse intercâmbio, que conta com a participação de nove voluntários do município.

Capixabas na Itália

Em setembro, a delegação vendanovense, formada por representantes da Prefeitura de Venda Nova, da Associação Festa da Polenta, da Associação Trevisani nel Mondo e do Circolo Trentino di Venda Nova, viajará para a Itália. Todavia, o encontro acontecerá na na “Festa dea Poenta”, em Castelminio di Resana, Treviso (Vêneto), de exposições fotográficas, palestras sobre migração e apresentações folclóricas.

A partir do dia 09, o grupo visitará cidades importantes da região, como Veneza, Pádua, Vicenza, Verona, Belluno e Treviso, com destaque para o “Palio della Polenta”, dia 15 de setembro, que inclui desfiles e competições entre bairros, culminando na assinatura do “Pacto de Amizade da Polenta”.

A iniciativa é do Centro Studi Grandi Migrazioni, que apoia o evento com atividades de coordenação, palestras, exposições e a promoção de um logotipo unificador das Festas da Polenta ao redor do mundo. Além disso, será lançada uma nova edição da publicação “Oro Giallo” sobre as rotas do milho, incluindo um estudo aprofundado sobre as Festas da Polenta de Venda Nova e Castelminio di Resana.