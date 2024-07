Capixaba representa o Brasil em competição internacional na China

A bandeira do Espírito Santo atravessou o planeta! Gabriela Sirtoli, aluna do Senac-ES, foi destaque internacional e representou o Brasil na The Second Belt and Road International Skills Competition, competição realizada em Chongqing, na China, entre os dias 24 a 26 de junho. A jovem competidora, vencedora da Competição Senac de Educação Profissional (CSEP) na categoria Estética e Bem-estar, encantou o público e os jurados com sua expertise.

Após um longo período de preparação com a docente e treinadora da CSEP, Liana Jacomini, Sirtoli viajou acompanhada pela expert na ocupação de Estética e Bem-estar, Cristine Bittencourt, responsável pelo direcionamento do treinamento nesta fase. “Estamos extremamente orgulhosos da Gabriela. Sua dedicação e talento são impressionantes. Participar de uma competição desse nível é uma experiência que agrega um valor incalculável à sua formação”, destacou Jacomini.

Como foi a competição?

A competição, que contou com a participação de 590 pessoas de 61 países, ofereceu um ambiente imersivo para exibir talentos em diversas categorias de habilidades profissionais. Sirtoli enfrentou muitos desafios, incluindo a execução de uma maquiagem social noturna inspirada na tradicional roupa chinesa qipao, além de tratamentos faciais e corporais avançados. Assim, ainda com a barreira do idioma causada pelo mandarim e diferença cultural, a jovem foi exemplo de superação.

Aliás, o evento, que contou com 18 categorias de competição, incluindo Construção Digital, Eletrônica e Cabeleireiro, destacou a importância da educação profissional e das competências técnicas. Contudo, a The Second Belt and Road International Skills Competition serve como uma capacitação internacional, que também promove o intercâmbio cultural entre estudantes. Sirtoli agora se prepara para a World Skills 2024, a maior competição de educação profissional do planeta. Que aliás, será em setembro deste ano em Lyon, na França.

“A participação da Gabriela é resultado de muito esforço. Os atletas que competem buscam um patamar de excelência altíssimo que serve de inspiração e exemplo para todo o mercado profissional. Com isso, eventos como esse funcionam como vitrine para mensurar tais habilidades e revelar novos talentos. O Senac se orgulha de ver sua aluna alcançando o palco internacional e continuará dando todo o apoio em sua preparação para a próxima competição”, afirmou a Diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra.