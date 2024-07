Estrada rural no Espírito Santo recebe ordem de serviço para pavimentação

Mais uma rodovia rural do Espírito Santo começa a receber obras de asfaltamento. Neste domingo (30), o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de pavimentação da estrada que liga Formate a São Paulo de Viana, no interior do município de Viana.

O evento foi realizado na própria comunidade e contou com a presença da população local e de lideranças regionais.

LEIA TAMBÉM: Vargem Alta ganha nova sede da Prefeitura e novos equipamentos esportivos

A rodovia possui nove quilômetros de extensão e receberá pavimentação com tratamento superficial e, em alguns trechos com maior aglomeração de casas, com blocos intertravados. O investimento é de mais de R$ 14 milhões dentro do Programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

As intervenções em estradas rurais feitas pelo Caminhos do Campo proporcionam melhores condições para tráfego de carros e caminhões, facilitando o escoamento da produção agrícola e a mobilidade das pessoas que moram na região.

“O Governo do Estado está presente aqui no interior de Viana, por meio da Seag, trazendo investimentos para melhorar o acesso às áreas rurais, o que beneficia tanto o ir e vir da população local quanto o escoamento da produção. Essa obra vai garantir mais mobilidade e bem-estar aos moradores e trabalhadores do campo e vai ajudar muito aos agricultores e famílias da região”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.