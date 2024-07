Chuva e frio! Frente fria avança e muda o tempo no Espírito Santo

Uma frente fria avança do Sul em direção ao Sudeste, trazendo uma quebra ao ciclo de dias quentes e colocando fim ao bloqueio atmosférico em vários Estados, incluindo o Espírito Santo. Mas, quando essa frente fria chega ao ES?

De acordo com a Climatempo, a entrada do ar polar na retaguarda do sistema diminui a chuva no Rio Grande do Sul, mas, provoca uma queda mais acentuada nas temperaturas e o dia pode começar com geada na Campanha Gaúcha.

Leia também: Cidades do Sul do ES recebem alerta do Inmet de baixa umidade

A infiltração marítima ainda provoca aumento da umidade na costa leste do Nordeste neste começo de semana e as pancadas de chuva continuam na costa norte do BR, desde o norte do Amazonas ao estado do Amapá.

Segundo a Climatempo, com o avanço da frente fria, terá a virada de vento nesta segunda-feira (29) em São Paulo e no Rio de Janeiro. As rajadas de vento aumentam sobre parte do Sudeste, com chuva aumentando no sul e leste de SP.

Frente fria muda o tempo no ES

Há chance de garoa na capital paulista e chuva mais rápida no Sul do RJ já nesta segunda (29). O tempo ainda fica firme em Minas Gerais e no estado do Espírito Santo e faz calor.

No entanto, na terça-feira (30), os capixabas já começam a sentir a mudança no tempo com a chegada da frente fria no ES. Além disso, os alertas meteorológicos apontam ainda rajadas de vento moderadas – independente da chuva – variando entre 40 a 50 km/h. Elas serão sentidas no centro-sul e leste de SP, Sul do RJ e do ES.