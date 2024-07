Chuva ou sol? Confira a previsão do tempo no ES nesta terça-feira (16)

Quer saber como fica o clima nesta terça-feira (16)? Confira a previsão do tempo!

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, a terça-feira (16) será com sol entre algumas nuvens, e possibilidade de chuva rápida, entre a madrugada/manhã, na região Sul e Grande Vitória, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

No entanto, no extremo norte, nordeste noroeste, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia.

Na região Serrana e porção Noroeste, divisa com o Estado de Minas Gerais, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvisco entre a madrugada/manhã. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvisco entre a madrugada/manhã. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 27 °C.

Previsão do tempo no ES

Na Região Serrana, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol e variação de nuvens, com previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.