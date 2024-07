Cidade do Sul do ES recebe quase R$ 30 milhões; veja o motivo

Foi dada a ordem de serviço para a conclusão das obras de asfaltamento. A estrada vai ligar a sede de Brejetuba até a localidade de São Jorge. A obra faz parte do projeto Caminhos do Campo, do governo do Estado e está estimada em pouco mais de R$ 28 milhões.



O presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Marcelo Santos (União), e os deputados Vandinho Leite (PSDB) e Dary Pagung (PSB) participaram da solenidade ao lado do governador Renato Casagrande (PSB).

O prazo para conclusão dos trabalhos é de dois anos. Porém, o chefe do Executivo acredita que até o final de 2025 o asfalto estará concluído.

Asfaltamento em Brejetuba

De acordo com Casagrande, a primeira etapa até São Domingos já foi concluída. “Agora a segunda etapa, de São Domingos até São Jorge. É o sonho que as pessoas tinham aqui em São Jorge e que agora de forma concreta se realiza. É um investimento de mais de R$ 28 milhões, um investimento grande para essa região”, afirma o governador.



“Toda a região merece, a região produz muito café, tem atividade ligada à agricultura muito forte, agricultores que trabalham muito, trabalhadores que estão aqui agarrados nos serviços todos os dias”, complementou.



“Então a nossa presença aqui hoje em São Jorge, em Brejetuba, para também dar um repasse de recursos de mais de R$ 7 milhões para fazer a pavimentação do Centro de Eventos Cafezão. A gente também pôde repassar o recurso do Centro de Convivência das pessoas idosas. Então para nós é importante, estamos aqui junto com a Assembleia Legislativa fazendo todas essas entregas”, concluiu Casagrande.

Discussões na Ales





O presidente Marcelo Santos reconheceu em sua fala a sensibilidade do governador, em uma obra que após ser concluída será a segunda maior dentro do projeto Caminhos do Campo, com aproximadamente 35 quilômetros de asfalto.



“Bom, primeiro temos que reconhecer a sensibilidade do governo do Estado, liderado pelo nosso governador Renato Casagrande, porque ele não tem uma régua que mede a população da cidade em detrimento de outras maiores”, avaliou o parlamentar.



“Na verdade o governador tem uma visão muito social, estamos investindo aqui dezenas de milhões de reais em uma obra que é a segunda maior do Estado, em homenagem ao povo da cidade”, acrescentou.



“E qual é o papel da Assembleia através dessa sensibilidade do governador Renato Casagrande? É autorizar todos os investimentos quando a peça orçamentária chega na Assembleia, ou seja, nós somos parceiros do povo, somos parceiros da cidade, somos parceiros do governo do Estado”, finalizou o presidente.

Desenvolvimento

O prefeito de Brejetuba, Levi da Mercedinha (PDT), agradeceu o empenho do governador para a autorização da obra, que ele entende que será de grande importância para a região. “Está sendo um grande prazer, uma alegria imensa, nós estarmos aqui hoje recebendo essa obra. Porque esse asfalto vai gerar mais emprego, gerar facilidade, dando direito de ir e vir com mais segurança à nossa população. Nós temos aqui posto de gasolina,

temos aqui vários comércios fortes”, destacou o gestor.



“Vai ser importante também para a escoação do nosso principal produto, que é o maior e o melhor café do mundo. Nós temos uma grande dificuldade em época de chuva, então nós precisamos muito desse asfalto. Esse sonho que está acontecendo hoje na nossa vida, essa realidade. Nós sonhamos muito para ver isso acontecer no nosso distrito de São Jorge, no nosso município de Brejetuba”, concluiu o prefeito.