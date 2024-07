Circulação e intercâmbio: veja novo edital para inscrição de propostas

A Secretaria da Cultura (Secult) lançou, nesta sexta-feira (5), o novo edital de inscrição de propostas para custeio de despesas com locomoção para circulação e intercâmbio de profissional do setor cultural do Espírito Santo. O novo edital tem o mesmo objeto dos lançados anteriormente, com o acréscimo de a edição deste ano ser permitida a solicitação de ajuda de custo.

Leia também: Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com as inscrições abertas; veja

Podem se inscrever proponentes com viagens a serem realizadas de agosto de 2024 a março de 2025. As inscrições para esse primeiro período serão feitas por meio da plataforma Mapa Cultural ES, com início na próxima segunda-feira (08) até as 18 horas do dia 22 de julho deste ano. É importante aos proponentes verificar no edital os documentos obrigatórios para a inscrição e as condições da proposta.

Nesse período, o investimento total será de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). O valor disponível para cada período mensal é de R$ 100,000,00 (cem mil reais) e o recurso não utilizado é repassado para o mês seguinte.

Podem participar artistas, técnicos e estudiosos convidados para eventos culturais promovidos por instituições brasileiras ou estrangeiras, de reconhecido mérito, com as seguintes finalidades: apresentação de espetáculos, eventos culturais ou trabalho artístico próprio; residência artística; cursos de capacitação de profissionais de cultura; entre outras.

Linhas de apoio:

O edital é dividido em três linhas de apoio: circulação, formação e intercâmbio.

Circulação: fomento direto ao custeio de transporte terrestre e aéreo para artistas e fazedores de cultura do Espírito Santo realizarem shows e apresentações de música, dança, teatro e outras manifestações artísticas em diferentes lugares do Brasil e do mundo, divulgando a cultura capixaba e criando oportunidades para artistas e grupos locais se apresentarem fora do Estado.

Também contempla a participação em feiras, rodadas de negócio, simpósios e outros eventos afins. Pode contemplar, por exemplo, a apresentação (em eventos específicos) de trabalhos acadêmicos que tenham relação com a cultura capixaba.

Formação: participação em oficinas, cursos livres e residências artísticas em diferentes lugares do Brasil e do mundo, com o objetivo de promover a formação e a capacitação técnica, além de criar novas possibilidades de criação e produção.

Intercâmbio: custeio da locomoção de artistas, grupos e companhias para participação em intercâmbios ou residências artísticas com outros grupos e artistas, bem como custeio para locomoção de profissionais do setor cultural – artistas, pesquisadores, curadores, jornalistas e demais agentes de outros estados e países para participar de eventos específicos no Espírito Santo.