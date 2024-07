Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com as inscrições abertas; veja

As empreendedoras capixabas com histórias inspiradoras de sucesso já podem se inscrever para edição 2024 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, uma iniciativa que visa reconhecer e celebrar a força do empreendedorismo feminino. Todavia, a inscrição é gratuita e vai até o dia 30 de julho, clicando neste link.

Aliás, neste ano, a premiação traz como grande novidade a ampliação para cinco categorias. Além das já conhecidas Pequenos Negócios, Produtora Rural e Microempreendedora Individual, foram adicionadas as categorias Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais.

Sobretudo, na etapa estadual, haverá uma nova categoria: o “Destaque Estadual Inspiração no Turismo”, que homenageará uma empreendedora cujos negócios impactam positivamente o turismo regional. “Esse reconhecimento está alinhado com o novo propósito do Sebrae no Espírito Santo, que é fortalecer os pequenos negócios que transformam as realidades territoriais através do turismo”, explicou Andrea Gama, coordenadora estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.

Como participar?

Podem se inscrever mulheres acima de 18 anos que sejam proprietárias de pequenas empresas com CNPJ, incluindo Microempreendedoras Individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME). Também são elegíveis produtoras rurais com inscrição estadual, número de Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF) ou declaração de aptidão ao Pronaf, bem como aquelas que atuam em atividades pesqueiras com registro no ministério da pesca.

Sobretudo, além de preencher corretamente o formulário, a candidata precisará escrever um relato sobre sua história e enviar um vídeo pitch sobre o negócio de sucesso. Serão avaliados os desafios enfrentados para abrir o empreendimento, a visão de futuro, as ideias inovadoras e a adaptação às novas tendências, a participação ativa nos negócios, o crescimento dos resultados obtidos e o impacto social do empreendimento, entre outros critérios.

“Acredite no potencial da sua jornada e se inscreva para vencer. Você vai contar sua história de sucesso para inspirar outras mulheres. Não deixe para se inscrever na última hora, prepare o material com calma e revise para não deixar detalhes importantes de fora. Quando for fazer o vídeo, seja criativa, invista no seu visual e valorize a sua marca”, aconselhou Andrea.

As vencedoras da etapa estadual avançarão para a etapa regional, com a possibilidade de chegar a nacional. Aliás, as duas primeiras fases ocorrerão entre agosto e outubro, e a etapa final está programada para novembro. A cerimônia da grande final será presencialmente, em Brasília (DF). O Sebrae/ES vai viabilizar a presença das finalistas.

Edição anterior

Em 2023, a etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios contou com 157 inscrições, representando 44 municípios capixabas. Confira as histórias das vencedoras nas categorias Microempreendedora Individual, Pequenos Negócios e Produtora Rural.

Mariana Medeiros Mota Tessarolo

Na categoria Pequenos Negócios, a grande vencedora foi Mariana Tessarolo, proprietária da Casa de Repouso Aconchego. Ela transformou sua paixão por trabalhar com idosos em um negócio com quatro unidades nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Em menos de 10 anos, tornou-se uma referência nacional no setor. “Depois de ganhar o primeiro lugar, me empenhei ainda mais no meu negócio, fui recebida com muito carinho nos municípios onde atuo, participei de programas de rádio, TV, podcasts e continuei usufruindo das consultorias do Sebrae”, recorda Mariana.

Barbara Damazio Azevedo Lopes

Primeiro lugar na categoria Microempreendedora Individual, Barbara é o nome por trás da BD Makeup e a criadora do sabonete líquido de abacaxi de Marataízes. Contudo, a empresária, que começou como maquiadora em casa, abriu a primeira loja de cosméticos do município.

“O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios mudou a minha vida. Foi uma virada de chave. Fizemos novos lançamentos, estruturamos a empresa e estamos crescendo cada vez mais. Hoje sei que nossa marca irá conquistar o mundo inteiro”, comemora Barbara.

Daniela Gurgel

Vencedora na categoria Produtora Rural, Daniela é sócia-proprietária da Da Terra Produtos Caseiros em Laranja da Terra. Contudo, formada em Serviço Social e Gastronomia, mudou-se para o campo e começou a plantar bananas. Assim, usou seus conhecimentos para criar produtos caseiros e mobilizou a comunidade para criar uma feira livre e uma loja colaborativa.

Serviço:

Inscrições: Até 30 de julho de 2024 pelo link.

Categorias de Premiação:

Pequenos Negócios: proprietárias de micro e pequenas empresas com faturamento anual de R$ 82 mil a R$ 4,8 milhões.

proprietárias de micro e pequenas empresas com faturamento anual de R$ 82 mil a R$ 4,8 milhões. Produtora Rural: mulheres que exploram atividades agrícolas, pecuárias ou pesqueiras.

mulheres que exploram atividades agrícolas, pecuárias ou pesqueiras. Microempreendedora Individual: negócios formalizados com faturamento máximo de até R$ 81 mil no ano.

negócios formalizados com faturamento máximo de até R$ 81 mil no ano. Ciência e Tecnologia: empresas de base tecnológica com foco em inovação.

empresas de base tecnológica com foco em inovação. Negócios Internacionais: empresas que atuam no mercado internacional ou intermediam entre entidades nacionais e internacionais.