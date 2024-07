Cirurgias eletivas: plano estadual reduz filas no Espírito Santo

A Secretaria da Saúde (Sesa) está executando o Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES) e já realizou, até o último dia 10 de julho, 71.665 cirurgias eletivas.

A meta estipulada para o ano é realizar 125 mil cirurgias e até o momento foram executados 57.33% da meta – o que demandou investimentos da ordem de R$ 58.763.108,56. Em média, estão sendo realizados 373 procedimentos por dia.

As cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas, que não são consideradas de urgência. Para executar o OperaES, a Sesa conta com serviços em 35 hospitais, entre rede própria e contratualizada.

Entre as especialidades que mais realizaram cirurgias estão a oftalmologia (34.047), geral (10.893), ortopedia (6.201), urologia (2.847) e ginecologia (2.424).

“O ritmo de realização dos procedimentos está muito bom e caminhamos para ultrapassar a meta de 125 mil cirurgias realizadas este ano. Será o terceiro ano consecutivo de recorde quantitativo de procedimentos realizados no Estado”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Os procedimentos ocorrem em todas as quatro regionais de saúde do Estado: norte, central, metropolitana e sul. Ainda segundo o Plano OperaES, cada unidade hospitalar, seja ela da rede própria da Secretaria da Saúde (Sesa) ou contratualizada, tem metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.