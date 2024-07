Suspeito de assassinar peão no Espírito Santo é preso em ação policial

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Governador de Lindenberg, prendeu, nesta segunda-feira (8), um homem, de 58 anos, suspeito de ser o autor do homicídio de Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos. A prisão ocorreu no município de Colatina por força de um mandado de prisão temporária.

De acordo com as informações da PCES, a vítima foi morta a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do dia 29 de junho. De acordo com as investigações, a vítima e o suspeito tiveram uma discussão. Na ocasião, a vítima acusou o suspeito de estar praticando maus tratos contra os animais que iriam participar do rodeio.

“Durante a discussão, o suspeito negou que estaria maltratando os animais e no dia seguinte, os dois se encontraram novamente, houve uma nova discussão, que infelizmente resultou na morte do Kennedy. Nós representamos pela prisão temporária do suspeito e o pedido foi deferido pela Justiça, culminando em sua prisão na data de hoje”, explicou a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Governador Lindenberg, delegada Jaciely Favoretti Souza.

Após ser preso, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O inquérito policial será finalizado e remetido ao Poder Judiciário. O suspeito será indiciado pelo crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.