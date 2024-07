Coneas: conferência vai discutir os desafios na área ambiental no ES

Entre os dias 12 a 14 de novembro, será realizada a Conferência Nacional de Engenharia Ambiental e Sanitária (Coneas). Profissionais e estudantes de todo o Brasil vão discutir os avanços e desafios na área ambiental e sanitária.

O evento será realizado no Vitória Grand Hall, Rua Dr. João Carlos de Souza, nº 55, Santa Luíza, em Vitória.

Leia também: Mútua-ES percorre o Estado com eventos para profissionais de Engenharia

A programação contará com com palestras, workshops e muitas oportunidades de networking! O link para a inscrição será disponibilizado em breve.

Entre os temas principais do evento, estão: saneamento, mudanças climáticas e cidades inteligentes.

Não perca a oportunidade de aprendizado e troca de experiências, e participe da construção de um futuro mais sustentável! Mais informações no Instagram do Coneas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.