Mútua-ES percorre o Estado com eventos para profissionais de Engenharia

Na última semana, a Mútua-ES percorreu quase 1.000 km em três dias de atividades intensas, com cinco eventos realizados em diferentes cidades do Espírito Santo. Aliás, a Caixa de Assistência tem se destacado por seu comprometimento com os profissionais, abrangendo diversas áreas da vida e crescimento dos engenheiros.

Atualmente, a Mútua-ES está se transformando não apenas na Caixa de Assistência da saúde, previdência e empréstimos, mas também na Caixa da educação, emprego e oportunidades. No entanto, esse compromisso é evidenciado pelo atendimento a vários públicos em todo o estado, refletindo a preocupação com todos em todos os lugares.

Confira os eventos realizados na última semana:

São Mateus: Seminário de Licenciamento e Fiscalização de Obras Públicas em Parceria com a Amunes e o Crea-ES

Linhares: Workshop de Perícias em Parceria com o Crea-ES

Guarapari: Curso de Oratória em Parceria com o Crea-ES

Vitória: 1º Seminário dos Empreendedores em Parceria com o Crea-ES e a SEE-ES

Comemoração do Dia Internacional das Mulheres na Engenharia evento realizado pelo Crea-ES e Programa Mulher e Atecnologos.

Mútua-ES promove cursos online

Além dos eventos presenciais, a Mútua-ES continua promovendo cursos online com grande adesão. Sendo assim, os cursos de Revit e Power BI, por exemplo, estão com mais de 300 participantes cada um.

Portanto, outro destaque foi a rápida lotação do curso de imagem profissional, que esgotou as vagas em apenas um dia, oferecendo sessões de fotos gratuitas. O curso de NR 35 se encerrou na semana passada. Cerca de 700 pessoas se qualificaram de forma online nos cursos de Power bi , Revit e NR 35.

Agenda de eventos para a primeira semana de julho:

3 de julho: Visita à inspetoria de Venda Nova.

4 de julho: Regularização de Imóveis em Aracruz.

9 de julho: Início da mentoria “Minha Carreira em Dia”.

9 de julho: Workshop “10 anos da Norma de Desempenho” no auditório do CREA.