Cooabriel-2024 traz pauta de empreendedorismo e liderança feminina

Com o objetivo de dialogar sobre a importância do empreendedorismo e liderança feminina, a Feira de Agronegócios Cooabriel-2024 receberá uma programação especial, pensada especialmente para o público feminino.

Marcado para o dia 26, sexta-feira, o Encontro Capixaba Mulheres do Agro 2024 trará reflexões sobre o papel das mulheres no agronegócio. Esta será a segunda edição do evento que, em 2023, reuniu mais de 300 participantes no auditório da feira.

A especialista em gestão organizacional e em gestão de cooperativas, Rejane Novello, abordará o tema “Mulher do agro: líder e empreendedora”. A palestrante antecipa que o evento será uma vitrine para as conquistas, desafios e oportunidades enfrentadas pelas mulheres que atuam no campo e na cidade, além de oferecer momentos de inspiração, dinamismo e alegria.

“A Cooabriel, mais uma vez, marca um golaço ao promover um evento exclusivo para mulheres no ambiente da Feira. Essa iniciativa proporciona reconhecimento e visibilidade para o público feminino, reunindo mulheres de diferentes áreas e níveis de experiência. O evento cria um ambiente de apoio mútuo e inspiração. Além disso, propicia oportunidades de networking e formação de parcerias, contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal das participantes”, antecipa Novello.

Complementando a programação, o Talk show ‘Elas fazem o gol’ dará voz à liderança feminina, contando as experiências de sucesso das empreendedoras Adelma Grigoleto Bissoli e Luiza Bonomo Trés.

“O encontro está sendo pensado para ser um momento de interação entre as participantes, mas também pretende criar oportunidades para aquisição de conhecimentos que auxiliem nas atividades do dia a dia dentro das propriedades”, considera o presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello.

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS COOABRIEL-2024

Quinta-feira (25):

9h: Abertura oficial do evento

13h10/ Auditório: Mesa Redonda ‘No despertar do planejamento sucessório’

13h50/Auditório: Palestra ‘Gestão da Continuidade: o segredo das propriedades rurais de sucesso”

17h/ Cafeteria: Apresentação Street Dance – Parada Dance

18h/ Auditório: Teatro ‘Lá em Casa’ – Cia Thais Bicalho Soluções Criativas

19h: Encerramento do primeiro dia

Sexta-feira (26):

9h: Abertura do credenciamento

11h30/ Cafeteria: Apresentação Street Dance – Parada Dance

14h/Auditório: Abertura Encontro Capixaba Mulheres do Agro 2024

14h50: Palestra ‘Mulher do Agro: líder e empreendedora’

15h30: Talk show ‘Elas fazem o gol’

17h30/ Auditório: Stand up – Haeckel Ferreira

19h: Encerramento do segundo dia

Sábado (27):

9h: Abertura do credenciamento

10h/ Cafeteria: Apresentação Banda Municipal ‘Tenente Jair da Luz’

16h: Encerramento Feira de Agronegócios Cooabriel-2024