Cooabriel: dicas para uma sucessão familiar tranquila e de sucesso no campo

Lavouras são empresas a céu aberto. E como fazer com que propriedades e cultivos passem de gerações para gerações, sem se perderem? Como os cafezais, hoje administrados por pais e avós, serão comandados por filhos e netos? A sucessão familiar no meio rural nem sempre é um processo prático e fácil, mas naturalmente é o caminho para a continuidade da propriedade e do cultivo permaneça na mão da mesma família.

Consciente da importância do tema para as famílias cooperadas, a Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do País, abordou o tema em sua Feira de Agronegócios 2024.

O consultor de empresas rurais familiares pela Safras e Cifras Felipe, Halfen Leal, apresentou a palestra “Gestão da Continuidade: o segredo das propriedades rurais” durante o primeiro dia de feira (25) e deu 10 dicas para uma sucessão bem-sucedida. Ele listou os seguintes pontos:

1. Não deixe a sucessão para depois; não faça tarde e tampouco em momento de crise.

2. Mantenha a harmonia nos eixos (família + negócio + patrimônio).

3. Não crie preferências entre sócios na condução do processo e evite a condução unilateral.

4. Todos os membros da família são herdeiros, mas nem todos, serão sucessores.

5. Tenha clareza das diferenças de perfis e aproveite o melhor de cada um.

6. Evite o caixa único. Funções e remunerações devem ser definidas.

7. Todos da família devem participar, trabalhando ou não, para conhecer as decisões e resultados do negócio.

8. Desenvolva um controle gerencial que sirva de norte para reinvestimentos e distribuição de resultado.

9. Os gestores devem estar preparados para atender as necessidades da empresa.

10. Transmitir às novas gerações o legado e a paixão pelas raízes familiares, seus valores e pelo negócio é essencial

Na palestra, Felipe apresentou tanto os desafios enfrentados pelos produtores em um processo sucessório, quanto as soluções que devem buscar para atingir o sucesso na continuidade de seus negócios. O consultor abordou de forma prática o assunto, trazendo casos reais de famílias que superaram as dificuldades deste processo e hoje atuam em uma gestão familiar conjunta da propriedade rural, trabalhando com diversas gerações.

“É um tema de extrema importância para a sobrevivência da atividade rural em nosso país. O produtor cada vez mais precisa estar preparado para as adversidades da atividade, não só no campo como também na gestão. Temos rodado todo o país para tratar do assunto e, sem dúvidas, a sucessão familiar é o grande fator responsável pelo fracasso da maioria dos negócios rurais. Por isso, vejo como um enorme compromisso trazer as ferramentas adequadas para que nosso agronegócio continue forte”, explica Felipe.

Mesa Redonda discute planejamento sucessório

Antes da palestra do consultor Felipe Halfen Leal, aconteceu a Mesa Redonda “No despertar do planejamento sucessório”, que teve como mediadora a engenheira agrônoma e apresentadora de TV, Stefany Sampaio. O painel recebeu duas famílias cooperadas da Cooabriel para compartilharem os desafios e experiências de sucesso dentro de suas propriedades. A Mesa Redonda e a palestra tiveram como público-alvo as famílias produtoras em suas diferentes gerações.

Feira realiza o Encontro Capixaba Mulheres do Agro-2024

A Feira de Agronegócios Cooabriel- 2024, que tem entrada gratuita, segue até sábado (27), com programação técnica e atrações culturais, além, é claro, dos mais de 100 estandes e 80 empresas expositoras. Nesta sexta (26), será ministrada a palestra “Mulher do Agro: líder e empreendedora”, com a especialista em gestão organizacional e em gestão de cooperativas, Rejane Novello.

O evento segue até sábado, 27.