Detectores de metais em ônibus podem ser obrigatórios no ES

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), um projeto de lei do deputado estadual Bruno Resende (União Brasil) que prevê mais segurança no sistema de transporte coletivo interestadual.

A iniciativa propõe a instalação de equipamento detector de metais fixo ou portátil nos ônibus. De acordo com o texto, os passageiros deverão ser obrigados a passarem pelo detector de metais, assim como as suas bagagens de mão.

LEIA TAMBÉM: PL pode disputar Prefeitura de Cachoeiro com chapa ‘puro-sangue’

“Não raro encontramos ocorrências de alguém que, portando uma arma branca, rouba celulares, carteiras e relógios ou ameaça os passageiros de alguma forma, sem que haja possibilidade de fuga. Em face da natureza, a viagem, onde pessoas ficam sentadas, sem espaço para que possam reagir, ficando totalmente à mercê dos malfeitores”, explica o parlamentar.

O projeto de lei 359/2024 ainda passará pela análise das comissões de Justiça, de Mobilidade Urbana, de Segurança e de Finanças.