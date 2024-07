Dia de Cooperar: veja as ações sociais que vão acontecer no Sul do ES

A cooperação vai tomar conta de diversas comunidades do Espírito Santo no mês de julho. Em celebração ao Dia de Cooperar, o movimento de voluntariado do cooperativismo brasileiro, cooperativas e instituições parceiras vão promover ações gratuitas para a população em municípios da Grande Vitória e nas regiões Norte, Serrana e Sul.

Parte das iniciativas vai ocorrer neste sábado (6), quando será celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo. Mas também há previsão de ações em outras datas, como no segundo sábado de julho (13), em Mimoso do Sul. Abaixo, confira algumas das iniciativas já divulgadas pelas cooperativas:

Ações no dia 6 de julho:

ALFREDO CHAVES – A partir das 7h,em frente à cooperativa Clac,voluntários irão se reunirpara cuidar e embelezar espaços de uso comum da cidade. Os participantes irão plantar árvores, pintar o meio-fio da ciclovia, plantar flores na rotatória e iniciar a arborização do bairro Imigrantes. A inciativa é da Clac e conta com o apoio das cooperativas Coopbenevente, Cooperáguas e Sicredi Aliança RS/SC/ES.

CARIACICA – O Parque Municipal “O Cravo e a Rosa”, no bairro Itanguá, receberá uma ação solidária que marcará a celebração do Dia C na Grande Vitória. Das 8h ao meio-dia, serão ofertados serviços gratuitos de saúde, cidadania, educação e recreação. Participam do evento a Cooperciges, Cooperáguia, Cooproves, Coopsi, CMPK, Sicoob Central ES, Sicoob Sul-Serrano, Sicredi Serrana RS/ES, Unicred Aliança, Unimed Espírito Santo (federação), Unimed Vitória/Instituto Unimed Vitória e instituições parceiras.

SERRA – A população de Cidade Continental e proximidades, na Serra, também poderá desfrutar de serviços gratuitos no mesmo dia. Promovidos pelo Sicoob ES e instituições parceiras, estão previstos atendimentos de saúde, cidadania, educação financeira e recreação, das 8h ao meio-dia.

SÃO MATEUS – Na região Norte, em São Mateus, a cooperativa Coopesma (Escola Alternativa) vai promover uma caminhada cooperativista e atividades de lazer complementares, com concentração na entrada do bairro Inocoop (onde acontece a feira). A saída será às 8h10, com destino à Praça São Benedito.

SÃO GABRIEL DA PALHA – O comitê permanente do Dia C de São Gabriel da Palha, formado pelas cooperativas Cooabriel, Coopcam, Coopesg e Sicoob Conexão, irá realizar um evento repleto de ações das 8h às 12h. A celebração vai contar com serviços de saúde, cidadania e recreação e ocorrerá no Ginásio Anastácio Cassaro, no centro da cidade.

SANTA MARIA DE JETIBÁ – A cidade da região Serrana terá uma manhã de celebração na Praça Municipal. Juntas, as cooperativas Sicoob, Coopetranserrana, Nater Coop, Cooperação, Sicredi, Cooperfruit, CAF Serrana e Cooperjetibá prepararam uma programação que inclui atividades de recreação, coleta de materiais eletrônicos e outros serviços. A ação será das 8h ao meio-dia.

Paralelamente, será oferecido transporte gratuito para pessoas do município interessadas em doar sangue, no Hemoes de Vitória. A saída ocorrerá às 6h da manhã, da sede da Coopetranserrana (ao lado do posto Shell da Nater Coop). Para participar da campanha de doação de sangue, basta acessar este formulário e fazer a inscrição.

VARGEM ALTA – A doação de sangue também foi a iniciativa proposta pela cooperativa de transporte Cooteva, que está mobilizando os moradores da região para participarem da campanha. A coop disponibilizará um ônibus gratuito para levar os doadores até o hemocentro. A ação será em duas datas: além do dia 6 de julho, os interessados também poderão participar no dia 13 de julho.

AÇÕES NO DIA 13 DE JULHO (SEGUNDO SÁBADO DO MÊS)

AFONSO CLÁUDIO – A cooperativa de transporte Cooptac realizará uma ação de doação de sangue, promovendo a mobilização e transporte gratuito dos interessados até o Hemoes, em Vitória. A saída ocorrerá da rodoviária do município, às 5h da manhã.

MIMOSO DO SUL – Já no Sul do estado, as cooperativas vão se unir para apoiar a população de Mimoso do Sul, que recentemente foi impactada pelas fortes chuvas. A celebração é fruto de união da Cafesul, Cooteva, Sicoob Credirochas, Sicoob Sul, Serrana, Sistema OCB/ES, Sicredi União, Uniodonto ES, Unimed Sul Capixaba e parceiros. O evento ocorrerá na Praça Central, onde os moradores poderão acessar serviços de saúde, cidadania e recreação, das 8h ao meio-dia. Ainda serão realizadas doações para três instituições sociais do município.

Dia C ocorre o ano todo

Apesar do nome “Dia C”, esse grande movimento de solidariedade e voluntariado do cooperativismo brasileiro ocorre durante todo o ano. O intuito é estimular as cooperativas a desenvolverem projetos, programas ou parcerias de forma contínua, além das iniciativas pontuais, contribuindo para o desenvolvimento social das comunidades onde estão instaladas. Esse trabalho é somado ao impacto econômico positivo que já é gerado pelo cooperativismo nessas localidades.

O presidente do Sistema OCB/ES, Dr. Pedro Scarpi Melhorim, destaca o impacto das ações do Dia de Cooperar na sociedade. “Em 2023, mais de 93 mil pessoas foram beneficias pelas ações do Dia C desenvolvidas por cooperativas do Espírito Santo. Por meio de inciativas pontuais e projetos de longo prazo, elas buscam ser um ponto de apoio para as comunidades em que atuam”, informa.

Afonso Cláudio:

Doação de sangue

Data: 13 de julho (sábado)

13 de julho (sábado) Horário de saída: 5h

5h Local de saída: rodoviária de Afonso Cláudio

rodoviária de Afonso Cláudio Transporte: será disponibilizado um ônibus gratuito para a coleta de sangue no Hemoes de Vitória

será disponibilizado um ônibus gratuito para a coleta de sangue no Hemoes de Vitória Realização: Cooptac

Alfredo Chaves:

Celebração do Dia de Cooperar

Data: 6 de julho (sábado)

6 de julho (sábado) Horário: a partir das 7h

a partir das 7h Local: em frente à Clac

em frente à Clac Atividades: plantio de árvores, pintura do meio-fio da ciclovia, plantio de flores na rotatória e arborização urbana do bairro Imigrantes

plantio de árvores, pintura do meio-fio da ciclovia, plantio de flores na rotatória e arborização urbana do bairro Imigrantes Realização: Clac, Coopbenevente, Cooperáguas e Sicredi Aliança RS/SC/ES

Clac, Coopbenevente, Cooperáguas e Sicredi Aliança RS/SC/ES Saiba mais

Cariacica:

Celebração do Dia de Cooperar

Data: 6 de julho (sábado)

6 de julho (sábado) Horário: 8h às 12h

8h às 12h Local: Parque Municipal “O Cravo e a Rosa”, bairro Itanguá, Cariacica

Parque Municipal “O Cravo e a Rosa”, bairro Itanguá, Cariacica Serviços: saúde, cidadania, educação e recreação

saúde, cidadania, educação e recreação Realização: Cooperciges, Cooperáguia, Cooproves, Coopsi, CMPK, Sicoob Central ES, Sicoob Sul-Serrano, Sicredi Serrana RS/ES, Unicred Aliança, Unimed Espírito Santo (federação) e Unimed Vitória/Instituto Unimed Vitória

Cooperciges, Cooperáguia, Cooproves, Coopsi, CMPK, Sicoob Central ES, Sicoob Sul-Serrano, Sicredi Serrana RS/ES, Unicred Aliança, Unimed Espírito Santo (federação) e Unimed Vitória/Instituto Unimed Vitória Apoio: Prefeitura Municipal de Cariacica, do Detran|ES, da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), do Sine e da Polícia Civil do Espírito Santo

Prefeitura Municipal de Cariacica, do Detran|ES, da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), do Sine e da Polícia Civil do Espírito Santo Saiba mais

Mimoso do Sul:

Ação de acolhimento do Dia de Cooperar

Data: 13 de julho (sábado)

13 de julho (sábado) Horário: 8h às 12h

8h às 12h Local: Praça Central, Mimoso do Sul

Praça Central, Mimoso do Sul Serviços: saúde, cidadania e recreação

saúde, cidadania e recreação Realização: Cafesul, Cooteva, Sicoob Credirochas, Sicoob Sul, Serrana, Sistema OCB/ES, Sicredi União, Uniodonto ES e Unimed Sul Capixaba

Cafesul, Cooteva, Sicoob Credirochas, Sicoob Sul, Serrana, Sistema OCB/ES, Sicredi União, Uniodonto ES e Unimed Sul Capixaba Apoio: Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul

Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul Saiba mais

Santa Maria de Jetibá:

Celebração do Dia de Cooperar

Data: 6 de julho (sábado)

6 de julho (sábado) Horário: 8h às 12h

8h às 12h Local: Praça Municipal, Centro de Santa Maria de Jetibá

Praça Municipal, Centro de Santa Maria de Jetibá Serviços: recreação, coleta e descarte de eletrônicos e outros serviços

recreação, coleta e descarte de eletrônicos e outros serviços Realização: Caf Serrana, Cooperação, Cooperjetibá (cooperativa mirim), Cooperfruit, Coopetranserrana, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Nater Coop, Núcleo Feminino Cooperativista Sicoob Coopermais, Sicoob Coopermais e Sicredi Aliança RS/SC/ES

Caf Serrana, Cooperação, Cooperjetibá (cooperativa mirim), Cooperfruit, Coopetranserrana, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Nater Coop, Núcleo Feminino Cooperativista Sicoob Coopermais, Sicoob Coopermais e Sicredi Aliança RS/SC/ES Apoio: Sistema OCB/ES

Sistema OCB/ES Saiba mais

Doação de sangue

Data: 6 de julho (sábado)

6 de julho (sábado) Horário de saída: 6h

6h Local de saída: sede da Coopetranserrana, ao lado do posto Shell da Nater Coop

sede da Coopetranserrana, ao lado do posto Shell da Nater Coop Transporte: será disponibilizado um ônibus gratuito para a coleta de sangue no Hemoes de Vitória

será disponibilizado um ônibus gratuito para a coleta de sangue no Hemoes de Vitória Realização: Caf Serrana, Cooperação, Cooperjetibá (cooperativa mirim), Cooperfruit, Coopetranserrana, Nater Coop, Sicoob Coopermais, Sicredi Aliança RS/SC/ES

São Mateus:

Caminhada cooperativista

Data: 6 de julho (sábado)

6 de julho (sábado) Concentração: 7h40

7h40 Horário de saída: 8h10

8h10 Local de saída: canteiro daentrada do bairro Inocoop (onde acontece a feira)

canteiro daentrada do bairro Inocoop (onde acontece a feira) Destino: Praça São Benedito

Praça São Benedito Outras atividades: brincadeiras, atividades culturais e passeio de trenzinho

brincadeiras, atividades culturais e passeio de trenzinho Saiba mais

São Gabriel da Palha:

Celebração do Dia de Cooperar

Data: 6 de julho (sábado)

6 de julho (sábado) Horário: 8h às 12h

8h às 12h Local: Ginásio Anastácio Cassaro, no centro de São Gabriel da Palha

Ginásio Anastácio Cassaro, no centro de São Gabriel da Palha Serviços: saúde, cidadania e recreação

saúde, cidadania e recreação Realização: Cooabriel, Coopcam, Coopesg e Sicoob Conexão

Serra:

Celebração do Dia de Cooperar

Data: 6 de julho (sábado)

6 de julho (sábado) Horário: 8h às 12h

8h às 12h Local: Avenida Meridional, s/n, Cidade Continental, Serra

Avenida Meridional, s/n, Cidade Continental, Serra Serviços: saúde, cidadania, educação financeira e recreação

saúde, cidadania, educação financeira e recreação Realização: Sicoob e Estação Conhecimento

Sicoob e Estação Conhecimento Apoio: Dentista do Bem, Instituto Embeleze, Prefeitura Municipal da Serra Senac, Polícia Civil e Unimed Vitória

Vargem Alta:

Doação de sangue

Data: 6 e 13 de julho (sábados)

6 e 13 de julho (sábados) Horário de saída: 7h

7h Local de saída: rodoviária de Vargem Alta

rodoviária de Vargem Alta Transporte: será disponibilizado um ônibus gratuito para a coleta de sangue no hemocentro

será disponibilizado um ônibus gratuito para a coleta de sangue no hemocentro Realização: Cooteva