Dilatados: Marco Luque e seus personagens chegam ao Espírito Santo

Marco Luque, o famoso ator e comediante, traz ao palco do Teatro Sesc Glória, em Vitória, uma experiência única com seu espetáculo “Dilatados”. Nos dias 27 e 28 de julho, o público poderá conferir as aventuras de seus personagens mais conhecidos, como o “serumaninho” Mustafary e o motoboy paulistano Jackson Faive. O espetáculo faz parte da 16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória e tem realização da WB Produções. Com exibição às 20 horas, no sábado, e às 17 horas, no domingo, os ingressos estão à venda pelo site da LeBillet, clique aqui para garantir o seu.

O artista multifacetado, que também é autor do texto da peça ao lado de Guilherme Rocha, sobe sozinho ao palco, mas muito bem acompanhado de dois dos personagens que mais marcaram sua carreira nos últimos anos. Com muita criatividade e inovação, seus personagens trocam uma ideia sobre tudo de mais “dilatado” que vem ocorrendo nessa biosfera terrestre. A peça promete arrancar risadas e provocar reflexões sobre os desdobramentos que permeiam a sociedade contemporânea. No show, ele também exibe performances musicais e de dança.

O espetáculo tem novas e hilárias histórias de Jackson Five, um motoboy que, de forma descontraída, aborda a precariedade do trabalho informal pelas ruas de São Paulo.E o Mustafary, um vegetariano muito controverso e irônico, que sempre demonstra seu amor pela natureza e os animais. O humorista aborda as questões sociais do dia a dia por meio do humor.

A versatilidade de Marco Luque, conhecido pelas suas atuações inesquecíveis na televisão e no cinema, está mais uma vez exposta neste espetáculo que irá surpreender tanto os fãs de longa data como os telespectadores que descobrirão o talento especial do ator.

O espetáculo tomou tamanha proporção que levou o artista aos palcos europeus, onde se apresentou em países como Portugal, Bélgica, Espanha, Irlanda, Suíça e Inglaterra. E agora, vai encontrar os capixabas. Em todas as peças do Circuito Unimed (A Tropa, Dilatados e Vocês Foram Maravilhosos), clientes Unimed Vitória têm 50% de desconto em até 2 ingressos por CPF (em cima do valor da inteira). Esse espetáculo faz parte do projeto Circuito Nacional de Teatro no Espírito Santo – ANO 14 – PRONAC 234875.

Circuito Cultural Unimed Vitória

O Circuito Cultural é patrocinado pela Unimed Vitória e pelo Instituto Unimed Vitória através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, graças à contribuição de médicos cooperados e colaboradores da cooperativa, que destinam parte de seu Imposto de Renda devido a projetos aprovados em leis de incentivo fiscal por meio do Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR).

Ficha Técnica:

Autor e ator: Marco Luque

Direção: Marco Luque e Guilherme Rocha

Assessoria de Imprensa: LR Comunicação

Produção Nacional: Macatranja

Apresentado por: Ministério da Cultura, Unimed Vitória e Instituto Unimed Vitória

Realização: WB Produções

SERVIÇO

16ª Edição do Circuito Cultural Unimed

“DILATADOS”, com o ator Marco Luque

Data: 27 e 28 de julho

Local: Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória)

Hora: 20 horas – sábado e às 17 horas no domingo

Classificação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos: pelo site do Le Billet

Em todas as peças do Circuito Unimed (A Tropa, Dilatados e Vocês Foram Maravilhosos), clientes Unimed Vitória têm 50% de desconto em até 2 ingressos por CPF (em cima do valor da inteira)

Sinopse

