Orquestra de Violões do ES realiza turnê no Rio de Janeiro

A “Orquestra Jovem de Violões” formada por estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino realizou, entre os dias 4 e 7 de julho, uma pequena turnê pelo estado do Rio de Janeiro. Durante a estadia, além de duas apresentações, os jovens músicos participaram de alguns passeios pedagógicos com intuito de enriquecer ainda mais sua formação cultural e artística.

O primeiro dos concertos aconteceu no Instituto Federal Fluminense (IFF), em Campos dos Goytacazes, no dia 4 de julho, para celebrar a aula inaugural do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Violão. Em seguida, no dia 6 de julho, participaram da Série Violões da AV-Rio, um dos mais importantes eventos para recitais de instrumentistas de todo o Brasil, no Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF), no Rio de Janeiro.

Bruno Soares, coordenador pedagógico do projeto “Orquestra Jovem de Violões”, destacou a importância pedagógica e cultural da viagem. Segundo ele, a experiência foi uma oportunidade única para os jovens músicos mostrarem seu talento e dedicação, além de fortalecer o intercâmbio cultural e a valorização do trabalho artístico.

“Além dos concertos, os jovens músicos aproveitaram para conhecer alguns dos principais pontos culturais e turísticos do Rio de Janeiro. O roteiro incluiu visitas ao BioParque, AquaRio e Museu do Amanhã, proporcionaram uma valorização do trabalho artístico, demonstrando a relevância da arte e da cultura na formação dos jovens”, contou Bruno Soares.