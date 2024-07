Dois homens foram detidos por atuar ilegalmente como oftalmologistas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e em conjunto com o Conselho Regional de Medicina (CRM), realizou uma operação nesta terça-feira (9), visando o combate ao exercício ilegal da Medicina.

A ação ocorreu na Ilha das Caieiras, em Vitória. Dois homens foram detidos enquanto atuavam ilegalmente como oftalmologistas, prescrevendo e vendendo óculos sem capacitação técnica, em um suposto mutirão para atendimento de pessoas necessitadas.