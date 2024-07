Polícia Civil recupera R$ 26 mil em fios de chumbo em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), através da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro, recuperou na tarde desta quinta-feira (11) cerca de 570 metros de fios conjugados, chumbo avaliado em aproximadamente R$ 26.000,00. Os fios tem alto valor de mercado, pois são exclusivos para irrigação automatizada.

Leia também: Mesmo preso, líder de facção continuava atuando no tráfico do ES. Entenda!

Segundo o Delegado Rafael Amaral, titular da Deic, esta é a segunda apreensão em quatro dias realizada pela DEIC no intuito de identificar autores dos furtos, receptadores e recuperação desses materiais.

Na segunda-feira (8) foram apreendidos fios e vários materiais e produtos que foram furtados na empresa Viação Itapemirim, objetos que foram encontrados na residência de um homem, de 70 anos, localizada no bairro Amaral. Após o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência do investigado, verificou-se que o mesmo possui passagem criminal, pelo crime de tráfico de drogas e, agora vai responder pelo crime de receptação qualificada.

Já na manhã de desta quarta (11), a equipe de investigadores conseguiu identificar o autor do furto de aproximadamente 570 metros de fio, fatos que ocorreram nesta terça-feira (10) na Fazenda Cafundó, localizada no distrito de Monte Alegre.

Segundo Rafael Amaral, o autor do furto é um adolescente, que confessou o crime de furto e indicou os locais aonde estavam escondidos os objetos subtraídos, que posteriormente seriam queimados, para vende-los a receptadores. O adolescente foi ouvido e liberado para a genitora, atendo as diretrizes do ECA.