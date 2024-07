Empresa capixaba é finalista em prêmio de inovação da Microsoft

Concorrendo com mais de quatro mil companhias de países de todas as Américas, a Datasource Expert (DEX), empresa capixaba de TI, foi anunciada como finalista do Microsoft Americas Partner of The Year Awards 2024 (Prêmio Parceiro do Ano das Américas da Microsoft), na categoria ISV Innovation – Latam. Ela concorreu com a solução DEXBoard, plataforma unificada de visualização de dados e Inteligência Artificial generativa para empresas.

Nela, a DEX IA, novo recurso de Inteligência Artificial, teve destaque na indicação. Usando serviços de última geração, a tecnologia acessa, captura, aprende e responde continuamente sobre os dados das empresas, gerando respostas mais precisas sobre os indicadores de negócio e uma experiência de pesquisa intuitiva.

O reconhecimento da Microsoft é destinado às empresas parceiras que demonstram excelência, inovação e fornecem com sucesso soluções aos clientes, tendo um impacto positivo em seus negócios, utilizando as tecnologias da Microsoft de forma eficiente. A DEX foi a única empresa capixaba a concorrer ao prêmio.

“Ser reconhecido pela Microsoft é um marco importante em nossa jornada e um indicativo que estamos no caminho certo, desenvolvendo produtos e soluções inovadoras, de alta performance e qualidade para o mercado, preenchendo lacunas e demandas que observamos. Desta forma, nossos clientes, podem contar com um parceiro que atua muito além das tecnologias existentes, mas que também as desenvolve e integra novas soluções ao ecossistema”, declarou o CTO da DEX, Vithor Silva.

Segundo o CSO da empresa, Bruno Castro, o DEXBoard já conta com mais de 15 mil usuários desde que foi lançado, há cerca de quatro anos, tendo mais de dois mil relatórios publicados e acessados pela plataforma.

“Somos muito gratos a toda a equipe DEX, que conquistou esse reconhecimento. Sabemos também que a nossa indicação ao prêmio se deve ao fato de que o DEXBoard tem uma interface intuitiva para visualização e compartilhamento seguro de dashboards e indicadores de clientes e parceiros de negócios, com muito mais governança, o que é essencial para as organizações. Nele, é possível criar e editar relatórios do Power BI sem a necessidade de licenças adicionais, ou seja, reduzindo custos. Além disso, nossa solução já é premiada como Melhor ISV pela TD Synnex Brasil, no ano passado”, explicou Bruno.

O prêmio

De acordo com a Microsoft, em um conjunto com mais de quatro mil indicações enviadas, três empresas são selecionadas em cada categoria. Neste ano, 54 prêmios serão concedidos, além das premiações regionais. Os vencedores do Parceiro do Ano da Microsoft foram anunciados no Americas Start for Partners, evento digital que aconteceu no último dia 12 de julho. Na categoria ISV Innovation – Latam, o campeão foi a empresa Hidden in Motion S.A.C.

“É com grande entusiasmo que celebramos os vencedores e finalistas dos Prêmios Parceiro do Ano da Microsoft 2024!”, afirmou Nina Harding, vice-presidente corporativa de Global Partner Solutions das Américas. “Esses parceiros incríveis demonstraram sua inovação e colaboração que promoveram o sucesso de clientes e a ativação da IA (Inteligência Artificial) e do Copilot (IA da Microsoft), além de transformarem negócios na Microsoft Cloud”, completou.