Encontro de Indicação Geográfica fortalece identidades regionais no ES

Entre os dias 04 e 06 de setembro, o Ifes Campus Venda Nova sediará o Encontro de Indicação Geográfica com a Rede Federal. A incubadora do campus organiza o evento, que ocorrerá durante a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural. No entanto, as vagas são limitadas.

O Encontro é uma oportunidade imperdível para os interessados em IGs. Além disso, a ideia é reunir especialistas, produtores. Estudantes e membros de associações se juntarão para discutir, aprender e trocar experiências sobre a importância e o impacto das Indicações Geográficas.

Workshops, visitas técnicas, networking e mais

Os participantes terão a oportunidade de participar de workshops, visitas técnicas, painéis temáticos e muito networking. Além disso, a programação inclui conferir os resultados dos trabalhos dos coordenadores envolvidos, destacando os sucessos e desafios enfrentados na execução dos projetos de IG.

A data, porém, foi organizada paralelamente à RuralturES em parceria com o Sebrae – ES e Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau. Na Feira, haverá um estande dedicado à promoção das IGs dos participantes do projeto nacional.

“Venda Nova foi escolhida como sede pelo extraordinário trabalho que desenvolve com o agroturismo, sendo referência no modelo, além da realização da RuralturES, que soma a experiência e a proposta de conectar produtores e visitantes para conhecer oportunidades de negócios do turismo e a possibilidade de gerar benchmarking para as Indicações Geográficas”, destaca o coordenador do projeto de apoio às IGs, o professor Huarley Pratte Lemke.

“O espaço permitirá a valorização e a proteção da identidade cultural e da qualidade dos produtos regionais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e o turismo sustentável. A participação dos representantes das IGs na RuralturES enfatiza a crescente visibilidade e valorização dos produtos que possuem depósito de propriedade industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)”, acrescenta a coordenadora geral de Extensão e da Incubadora do Ifes Venda Nova, Zamora Cristina.

Edital nº 03/2022

O Encontro marca, então, a conclusão do edital da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, executado pelo IFES e IFSP, que apoia as Indicações Geográficas. Durante a programação, serão promovidas capacitações, colaboração e impacto comunitário. O objetivo é de atualizar conhecimentos, pesquisas e tendências na área de propriedade industrial e extensão.

Aliás, o Espírito Santo alcançou, em 2023, o total de dez Indicações Geográficas.

São elas:

Panelas de Barro de Goiabeiras

Mármore de Cachoeiro de Itapemirim

Cacau em amêndoas de Linhares

Inhame de São Bento de Urâni

Café Conilon do Espírito Santo

Cafés Arábica das Montanhas do Espírito Santo,

Café Arábica do Caparaó

Pimenta-rosa de São Mateus

Pimenta-do-reino do Espírito Santo

Socol de Venda Nova do Imigrante

Capacitação e colaboração

Contudo, a expectativa é que aproximadamente, 150 pessoas participem do evento, incluindo servidores, estudantes, membros de associações/cooperativas e público externo, especialmente os produtores responsáveis pelas IGs. O evento abordará, entretanto, os eixos indicativos, com destaque para a estruturação de Indicações Geográficas (Eixo II) e a promoção e fortalecimento de negócios por meio de incubação (Eixo III). A programação inclui visitas técnicas a locais como o Laboratório de Análise e Pesquisa em Café do Ifes, a Associação dos Produtores de Socol e diversas fazendas e cervejarias locais.

Entre os convidados e palestrantes estão Higor Freitas, economista e gerente executivo da Associação dos Produtores de Queijo Canastra, e Sérgio Vicente de Azevedo, doutor em Ciências Biológicas com vasta experiência em genética e gestão ambiental. Além deles, Fernanda Barbosa Borges Jardim, diretora-geral do Polo de Inovação e Unidade Embrapii IFTM Soluções Agroalimentares, também compartilhará conhecimentos em ciência e tecnologia de alimentos.

Além disso, o evento é financiado e fomentado pela Setec/MEC e gerido pelo IFSP em parceria com o Ifes. Conta ainda com o apoio do Sebrae e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), além da operacionalização financeira da Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Facto).

Inscrições e programação estão disponíveis no site oficial do evento:

Sobre o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau

O MCC&VB é uma Instância de Governança sem fins lucrativos que colabora para o desenvolvimento sustentável do turismo nos dez municípios da região associados. Sendo eles: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

A entidade é mantida pela iniciativa pública e privada, com a contribuição das mensalidades de associados e patrocínios. Constituída em 05 de maio de 2006, sob a forma de associação, tem como objetivo a captação e geração de eventos de alcance regional, nacional e/ou internacional, o desenvolvimento do turismo nas suas diversas modalidades, a defesa e proteção do meio ambiente, do artesanato e do patrimônio cultural artístico, religioso, histórico e do turismo rural da Região Turística Montanhas Capixabas.

A missão do Convention está em consonância com o programa de Regionalização do Ministério do Turismo que visa descentralizar as ações e assim trabalhar os municípios com características similares de forma regionalizada, construindo um destino turístico com planejamento e organização. A atual diretoria conta com Valdeir Nunes, Ana Venturim Porto, Leandro Carnielli, Cláudio Chieppe e Andreia Rosa.