ES: Concurso vai eleger o melhor restaurante a quilo do estado

Qual é o melhor restaurante a quilo do Estado? A resposta chega em breve, com o concurso “O Quilo é nosso”, realizado pelo Sindbares/Abrasel no ES. São três etapas de disputa: regionais, estaduais e nacional.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser realizadas no site www.oquiloenosso.com.br até o dia 31 de julho. Para poder participar basta ser um estabelecimento que trabalhe exclusivamente com serviço de alimentos com cobrança por quilo que seja associado ao Sindbares/ Abrasel ES.

O tema da competição será “É comer, gostar e votar”. Ela acontece pela primeira vez no Estado, mas já acontece há oito anos em outras regiões do País.

Para participar, o estabelecimento competidor deverá criar uma receita especial para o concurso, que valorize a alimentação saudável. O prato deverá compor o cardápio durante todo o período do concurso – que vai de 17 a 27 de setembro.

Critérios

A refeição será um dos critérios mais importantes a serem avaliados em cada uma das etapas. Outros pontos de avaliação serão o atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida do restaurante.

Os pratos serão julgados por dois grupos: o júri técnico e o voto popular. O corpo de jurados será escolhido pelo Sindbares/Abrasel ES. Os jurados comparecerão no restaurante de forma oculta, ou seja, eles não irão se identificar no restaurante, antes de degustar o prato. Eles irão consumir uma refeição diversificada que conterá obrigatoriamente a receita escolhida para o concurso.

A partir disso será feita a avaliação a partir do preenchimento de um formulário padrão da competição. Somente ao final da visita que eles irão se identificar por meio da credencial de jurado, ou seja, os pratos serão julgados de forma anônima até o fim da refeição. O voto do júri técnico terá um peso de 60% no resultado final.

Votos online

Já o público geral irá avaliar através da realização de votos online no site oficial da competição até o dia 27 de setembro. A lista de restaurantes participantes do concurso também estará disponível no site para o público interessado poder conferir as refeições inscritas na disputa.

Após essa primeira disputa, os vencedores regionais avançam para a etapa estadual, que acontece dos dias 14 a 17 de outubro. Nesta etapa, o júri especializado escolhe os melhores de cada estado. Na grande final, durante o evento Mesa São Paulo, chefs e especialistas em gastronomia elegem o Melhor Restaurante a Quilo do Brasil, nos dias 21 e 22 de novembro.

Segundo o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, este concurso é uma ótima forma de valorizar um modelo de negócio 100% brasileiro. “Além de enaltecer o modelo de negócio a quilo, a competição impulsiona os empreendimentos do ramo.

O concurso é uma oportunidade para os empresários divulgarem seus estabelecimentos, enquanto os clientes aproveitam as receitas criadas especialmente para a disputa”, diz.

SERVIÇO:

Evento: O quilo é nosso

Data: 17 e 27 de setembro

Informações e inscrições: www.oquiloenosso.com.br