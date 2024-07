A Rede Estadual de ensino do Espírito Santo tem participação significativa na elaboração do dossiê temático sobre “Gestão e Liderança Escolar em Escolas do Ensino Médio”. O documento reúne em 12 artigos informações sobre como a liderança escolar, a partir do trabalho da direção e da equipe de gestão escolar. Assim, podendo impactar positivamente os resultados da escola, a partir de dados coletados nas redes estaduais de educação do Espírito Santo e do Piauí.

O material consta na nova edição da revista @mbienteeducação, da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid). Na amostra, das 139 escolas estaduais de Ensino Médio, 70 são do Espírito Santo que colaboraram com respostas aos questionários aplicados com os diretores, coordenadores e professores; e outras 69 são do Piauí.

A publicação é derivada do projeto de pesquisa “Práticas de Gestão, Liderança Educacional e Qualidade da Educação em Escolas de Ensino Médio no Brasil”, coordenado pela professora Ana Cristina Prado de Oliveira (UniRio e Centro de Pesquisa Transdisciplinar em Educação (CPTE), do Instituto Unibanco). Com parceria com os professores Rodnei Pereira (Unicid) e Christy Patto (UFF), realizada com o apoio do Instituto Unibanco. A partir das bases geradas pela pesquisa, pesquisadores de diferentes centros de pesquisa e universidades brasileiras. Como Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Ceará, Fundação Carlos Chagas e Universidade de São Paulo, entre outras, realizaram novas análises, identificando de que forma esse conteúdo poderia trazer insumos para o debate educacional.

Análises

Entre as análises presentes no dossiê, estão artigos que versam sobre temas como a relação entre práticas de gestão e os resultados escolares no Ensino Médio; o papel dos diretores e coordenadores na rotina escolar; a autoeficácia pedagógica dos diretores em diferentes contextos normativos; e associações entre liderança do gestor, clima e resultados acadêmicos no Ensino Médio.

Sobretudo, a subsecretária de Educação Básica e Profissional da Sedu, Andrea Guzzo, afirma que os dados do dossiê são preciosos para o Estado. “A gestão escolar tem sido, desde 2015, quando nós começamos a parceria com o Instituto Unibanco, uma política prioritária, e com isso a gente avançou. Para nós, esse dossiê realmente vai contribuir muito e promover muita reflexão”, afirma.

Para o superintendente-executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, a pesquisa e o dossiê buscam aprofundar e criar ferramentas para o aprimoramento do papel da gestão escolar na melhoria da aprendizagem. “Temos muitas pesquisas que demonstram a importância e o peso da gestão educacional na melhoria da educação, mas é fundamental entendermos como se dá esse processo para saber com mais precisão como incidir no trabalho da gestão, seja com formação, seja com ferramentas ou apoio estrutural, para potencializar ainda mais o desempenho das nossas alunas e dos nossos alunos”, disse.

Importância do dossiê

Já o superintendente-executivo da Secretaria da Educação do Piauí, Rodrigo Torres, lembra a importância do dossiê para apoiar a priorização do trabalho das diretoras e dos diretores escolares. “Queremos fazer desse líder um líder pleno, pois ele tem muita responsabilidade. Seja em decorrência do pedagógico, da gestão, da liderança de pessoas ou da relação com as famílias. Então, se a gente não der o olhar especial para esse profissional, a gente não vai transformar a educação do Estado”, afirmou.

A íntegra do dossiê está disponível no site do Observatório de Educação, confira neste link.

Serviço:

Dossiê “Gestão e Liderança Escolar em Escolas do Ensino Médio” – 2024

Pesquisadores: Alexsandro Santos, Ana Cristina Prado de Oliveira, Christy Pato, Rodnei Pereira

Apoio: Instituto Unibanco

Link: https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/tf-revista-mbienteeducacao-17-n-esp-1,d87f5f28-2277-428e-8a7a-27c28c411c26

Sobre o Instituto Unibanco

Sobretudo, o Instituto Unibanco é uma organização sem fins lucrativos que atua pela melhoria da qualidade da educação pública por meio do aprimoramento da gestão educacional. Seu objetivo é contribuir para a permanência dos estudantes na escola, a melhoria da aprendizagem e a redução das desigualdades educacionais. Aliás, tem como valores: acelerar transformações, conectar ideias, valorizar a diversidade e ser orientado por evidências. Contudo, fundado em 1982, integra o grupo de instituições responsáveis pelo investimento social privado do grupo Itaú-Unibanco. Link.

Com informações de:

