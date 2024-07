Espírito Santo bate recorde de abertura de empresas

O primeiro semestre de 2024 bateu recorde de abertura de empresas no Espírito Santo. Foram registradas pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), de janeiro a junho deste ano, 11.382 constituições. A marca é a melhor da série histórica, desde 2010.

O número equivale a um aumento de 16,4% em relação ao mesmo período de 2023, que teve 9.780 novas aberturas. O mês de junho também foi o que mais teve registros, com um total de 2.057 aberturas, 260 a mais que junho de 2023.

Ainda em comparação ao ano passado, abril, fevereiro e janeiro foram os meses que tiveram o maior percentual de crescimento. Enquanto janeiro registrou um aumento de 20,11%, fevereiro teve 33,9% a mais de constituições e abril, o melhor mês do semestre, contou com 35,9% a mais de empresas abertas.

Junho

Das aberturas, 1.822 são de Sociedade Empresária Limitada, número que equivale a 88,5% do total, seguida de 177 novos registros de empresário individual e 34 novas sociedades anônimas. O mês de junho ainda teve um aumento no número de Microempreendedores Individuais (MEI). Foram 5.906 em 2024 em comparação a 5.727 em 2023.

Quanto às atividades mais abertas na Jucees estão “Atividade médica ambulatorial restrita a consultas”, com 186 empresas, “Serviços combinados de escritório e apoio administrativo”, com 175, e “Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial”, com 133.