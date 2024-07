Espírito Santo: PRF recupera dois veículos roubados na BR-101

No dia 8 de julho de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas ações, que resultaram na recuperação de dois veículos com restrição de roubo/furto, na BR-101.

Na manhã desta segunda-feira (8), no km 148 da BR-101, os agentes da PRF detectaram uma picape Fiat/Strada, estacionada próximo a uma lanchonete em Linhares. O veículo estava trancado e sem o motorista presente.

Após uma inspeção minuciosa, foi constatado que os elementos identificadores do veículo haviam sido adulterados. As investigações revelaram que a picape estava com restrição de roubo/furto desde abril de 2023. No interior do veículo, foram encontrados vários boletos em nome de um homem e outros de seus familiares. Foi feito contato, via telefone, com ele, que compareceu à unidade da PRF.

Segundo a PRF, o homem informou ser proprietário do veículo adulterado, tendo adquirido há dois meses, em Rio Bananal. De acordo com o homem, ele teria efetuado o pagamento de R$ 65.000,00, sendo R$ 20.000,00 como entrada. O vendedor, no entanto, desapareceu após receber o pagamento inicial.

Mais tarde, neste mesmo dia, durante um patrulhamento ostensivo no km 162 da BR-101, em Aracruz, a PRF interceptou uma motoneta Honda/BIZ 125 que havia sido reportada como furtada na cidade de Colatina, no mesmo dia. Após um acompanhamento tático, os policiais conseguiram abordar os ocupantes da motocicleta, que não apresentaram documentos de identificação. No decorrer da abordagem, foi observado que um dos ocupantes inicialmente segurava um simulacro de revólver, o qual foi descartado à margem da rodovia. O proprietário do veículo informou que uma mulher entrou em contato, alegando ser a mãe do indivíduo que teria furtado seu automóvel e que o suspeito estaria indo para Vitória, além de destacar que ele possivelmente estaria armado.

Em ambas as ocorrências, os veículos e os indivíduos foram encaminhados para as autoridades competentes, para os procedimentos legais cabíveis.