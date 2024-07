Estado inaugura melhorias de rodovia e obras de pavimentação em Alegre

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (05), as obras de reabilitação da Rodovia ES-181, no trecho Muniz Freire x Anutiba (Alegre). A via recebeu diversas intervenções e obras complementares, que foram realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ao todo, foram quase 20 quilômetros recuperados com investimento superior a R$ 66 milhões.

Também em Alegre, o governador entregou a pavimentação do perímetro urbano de Alegre, Anutiba e Araraí. O trecho, que contempla as rodovias ES-181 e ES-484, recebeu nova pavimentação, além de sinalização horizontal e vertical. São 4.460 metros e um investimento de R$ 2,5 milhões. Além disso, foi assinado um convênio para pavimentação e drenagem da Rua Godofredo Costa Menezes, com investimento de R$ 1,6 milhão, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Leia Também: Cidade do Sul do ES recebe quase R$ 30 milhões; veja o motivo

“É muito bom ter um Estado equilibrado e organizado para poder fazer obras importantes, como essa rodovia que liga Anutiba à Muniz Freire. Essa obra ficou linda e vai contribuir com o desenvolvimento de toda a região. O Caparaó é importante economicamente principalmente na agricultura e no turismo. E com mais infraestrutura temos a certeza que vamos reforçar esse potencial”, afirmou o governador.

Melhorias

O trecho recuperado da ES-118 conta com pista de rolamento de 8 metros, sendo 3,5 metros por sentido de tráfego e uma faixa de segurança em cada lado. Também foi instalada uma faixa multiuso com largura de 2 metros com mais de 10 quilômetros de extensão saindo de Muniz Freire sentido Anutiba e mais o Contorno de Anutiba. Foram implantados 14 abrigos para passageiros de ônibus, calçada na saída de Muniz Freire e quase 3,5 quilômetros de defensas metálicas.

“Essa obra contou com um imenso desmonte de rochas para dar alargamento à pista, galerias simples, duplas e triplas, implantação de 10 passagens de gado e defensas metálicas. O sul do Estado merece uma infraestrutura de qualidade para se desenvolver ainda mais. Já a pavimentação do perímetro urbano será muito importante para moradores e comerciantes, uma vez que o fluxo de carros, motos, caminhões e bicicletas no local é constante. Desta forma, o novo asfaltamento proporciona uma melhoria da mobilidade na região”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Mais investimentos

Durante a agenda, o governador assinou o convênio para execução das obras de pavimentação e drenagem da Rua Godofredo Costa Menezes, localizada no bairro São Manoel, em Alegre. As intervenções contam com 3.740 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 898 metros de meio fio, 1.667 metros quadrados de calçada cidadã, 421 metros quadrados de ladrilho hidráulico, 238 metros de rede de drenagem, 12 caixas ralo e 05 poços de visita, beneficiando aproximadamente mil moradores.

“As obras trarão melhoria na qualidade de vida da população, que contará com mais mobilidade e acessibilidade de veículos e pedestres, contribuindo para o desenvolvimento urbano e socioeconômico da região”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.