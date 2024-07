Feira de Agronegócios Cooabriel 2024 bate recorde de público

A Feira de Agronegócios Cooabriel-2024 confirmou, mais uma vez, a força do campo e a posição de destaque do evento no agro capixaba. Foram mais de 21 mil visitantes durante os três dias da feira, representando um recorde de público.

A superação da expectativa de público está ligada ao propósito da cooperativa ao planejar a feira. O desenvolvimento da atividade agrícola e, por consequência, dos produtores é o foco da iniciativa, segundo reafirma o diretor-secretário da instituição, Jonathan Rondelli.

Leia também: Incêndio em residência assusta moradores de Marataízes

“A Cooabriel tem sempre muita qualidade no que faz. Vejo como grande segredo o olhar para o cooperado”, complementa.

Realizado em São Gabriel da Palha, além de palestras e programação cultural, o evento da Cooabriel, maior cooperativa de café conilon do país, trouxe novidades do mercado em produtos e maquinários.

Neste ano, a estrutura da feira foi preparada para comportar mais de 100 estandes, superando 80 expositores e tendo sido ampliada em 20%. Com o comparecimento recorde de público, a cooperativa já pensa na próxima edição. A data já está marcada para os dias 24, 25 e 26 de julho de 2025.

Vindo de Itabela, na Bahia, o cooperado Weber Braido, esteve em São Gabriel da Palha para o segundo dia do evento. “Eu nunca tinha participado da feira, mas aproveitei a oportunidade nesta edição. Como produtor, percebo que a agricultura vem sofrendo fortes mudanças e é importante acompanhar as tendências. Aqui encontrei justamente isso, com uma variedade de tecnologias, vindas a nível nacional”, observa.

O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, afirma que o sucesso obtido no evento é gratificante e coroa meses de trabalho e dedicação. “Nos preparamos ao longo do ano, com muito carinho. Nosso grande propósito é que o produtor saia da feira satisfeito, tendo feitos bons negócios, na medida da necessidade de sua propriedade”, pontua.

Lançamentos

Considerada a principal feira do agronegócio no estado, empresas de renome reconheceram no evento uma oportunidade para lançarem seus novos produtos no mercado.

A Pinhalense Máquinas Agrícolas, marca já tradicional no mercado de colheita, trouxe como lançamentos uma colheitadeira automotriz e uma máquina de pilar, ambas com a promessa de redução de custos e oferecendo boa relação entre retorno financeiro e investimento do produtor.

Já a Ourofino Agrociência apresentou sua nova solução para plantas de difícil controle. O herbicida recém-integrado ao portfólio é indicado para o manejo de plantas daninhas resistentes, muito presentes na cultura do café.

Sorteio

Um ponto que chamou a atenção nesta edição, foi o sorteio de uma Hilux SRX Plus para os cooperados que fizessem compras nas lojas Cooabriel. O sorteio, que aconteceu no sábado (27), revelou como grande contemplado o cooperado de Nova Venécia, Nilson Gomes da Silva.