Feira dos Municípios pode virar patrimônio do ES

A Feira dos Municípios pode ser declarada patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo, se aprovado o Projeto de Lei (PL) 371/2024, de Janete de Sá (PSB). O objetivo é fortalecer o evento cultural e turístico anual voltado para divulgar as potencialidades dos 78 municípios capixabas.

Com a sua primeira edição realizada em 1979, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, a feira foi retomada em 2023 pelo governo estadual, no Pavilhão de Carapina, na Serra, após um hiato de mais de 10 anos.

Leia Também: “A condução do partido continua comigo”, diz Felipe Rigoni

Na justificativa do projeto, a parlamentar salienta que o Espírito Santo está dividido em 10 regiões turísticas que, ricas em sua diversidade, unem lazer, negócios, eventos, gastronomia, cultura, história e belezas naturais. A Feira dos Municípios é um passeio por essas regiões, conhecendo a culinária, o artesanato e as festas típicas de cada uma.

“Depois de reinventada e atualizada, a feira se transformou num evento importantíssimo para o cenário econômico e cultural do estado, veio em um momento muito propício da retomada da identidade capixaba e do fortalecimento da gestão dos municípios”, afirma a parlamentar.

O PL 371/2024 terá parecer das comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças.