Ferração lançará pré-candidatura a prefeito ao lado do vice-governador

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), confirmou a participação no lançamento da pré-candidatura do seu pai Theodorico Ferraço (PP) a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

O evento acontece, nesta quinta-feira (11), a partir das 19h, no Jaraguá Tênnis Club. O vice-governador confirmou a participação por meio de um vídeo. Ricardo Ferraço expressou seu entusiasmo e destacou a importância da participação da comunidade.

“Quero te fazer um convite muito especial, do fundo do meu coração, para você, seus amigos e familiares. Nós estaremos no Jaraguá Tênis Clube fazendo uma grande reunião com lideranças populares, trabalhadores, lideranças comunitárias, empreendedores, discutindo o presente e o futuro de Cachoeiro de Itapemirim. Gostaria muito de contar com sua presença.”

Além do vereador e pré-candidato a vice-prefeito Júnior Corrêa (NOVO), o evento também contará com a participação de empresários, lideranças estaduais e locais. Entre elas, os deputados federais Da Vitória (PP) e Evair de Melo (PP) e o presidente estadual do NOVO, Iuri Aguiar.

