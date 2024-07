PP e Novo lançam chapa para disputar a Prefeitura de Cachoeiro

Os partidos Progressistas (PP) e Novo lançam, oficialmente, nesta quinta-feira (11), a pré-candidatura de Theodorico Ferraço (PP) a prefeito e Junior da Cofril (Novo) a vice-prefeito para a disputa da Prefeitura de Cachoeiro.

O evento acontece, a partir das 19h, no Jaraguá Tênis Clube. O encontro é aberto ao público.

LEIA TAMBÉM: Salvamento em alturas: bombeiros de Guaçuí realizam simulado inédito

Além de pré-candidatos a vereadores, a expectativa é de que diversas autoridades e lideranças do Estado também estejam presentes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.