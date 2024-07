Festival de cinema no ES: conheça os filmes premiados 

O 31º Festival de Cinema de Vitória anunciou na noite desta quinta-feira (25) os filmes vencedores do Troféu Vitória, incluindo pela primeira vez o Prêmio da Crítica, e do Prêmio Licenciamento do Sesc.

Durante o evento, foram exibidos 78 filmes selecionados pela Comissão de Seleção – 73 curtas e cinco longas-metragens – distribuídos em 12 mostras competitivas, que apresentaram um recorte da produção contemporânea do audiovisual brasileiro, com produções realizadas entre os anos de 2023 e 2024.

LEIA TAMBÉM: Vitória receberá projeto que valoriza cultura indígena com shows, peças e bate-papo

Na 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, os grandes vencedores foram os filmes “Presença”, produção capixaba dirigida por Erly Vieira Jr, e o cearense “Quando eu me encontrar”, de Amanda Pontes e Michelline Helena. “Presença” levou o Troféu Vitória de Melhor Filme, pelo Júri Técnico e Popular, além de Melhor Roteiro e Melhor Contribuição Artística. “Quando eu me encontrar” ficou com os troféus de Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Interpretação, para Pipa. O Júri Técnico da mostra foi composto pela diretora Gabriela Gastal, pela atriz e diretora Marcélia Cartaxo, e pela diretora e roteirista Sabrina Fidalgo.



O vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Técnico na 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas foi “Samuel foi trabalhar”, de Janderson Felipe e Lucas Litrento, que também recebeu o prêmio de Melhor Roteiro. Já o Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Popular foi para a produção “Zagêro”, de Victor de Marco e Márcio Picoli, que também ganhou na categoria Melhor Interpretação (para Victor Di Marco).



Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape receberam o prêmio de Melhor Direção, por “Vão das Almas”. “Quinze Quase Dezesseis”, de Thais Fujinaga, recebeu o Troféu Vitória de Melhor Fotografia; “Pássaro Memória”, de Leonardo Martinelli, o prêmio de Melhor Contribuição Artística; e o Prêmio Especial do Júri foi para “Se eu tô aqui é por mistério”, de Clari Ribeiro. O Júri Técnico da mostra foi composto pelo pesquisador de cinema e audiovisual Gilberto Sobrinho, pelo ator, roteirista e diretor Heraldo de Deus, e pela diretora e roteirista Safira Moreira.



Também foram entregues o Troféu Vitória de Melhor Filme (Júri Popular e Júri Técnico) para os filmes que participaram das seguintes mostras: 14ª Mostra Quatro Estações, 13ª Mostra Foco Capixaba, 13ª Mostra Corsária, 11ª Mostra Outros Olhares, 9ª Mostra Cinema e Negritude, 9ª Mostra Mulheres no Cinema, 8ª Mostra Nacional de Videoclipes, 7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental e 6ª Mostra Do Outro Lado. Os curtas-metragens exibidos no 24º Festivalzinho de Cinema de Vitória, que aconteceu de 24 a 28 de junho, concorreram ao Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Popular.

PRÊMIO DA CRÍTICA

Uma novidade desta edição foi o Prêmio da Crítica, que contou com um júri composto por 16 jornalistas e críticos de cinema que participaram da cobertura do 31º Festival de Cinema de Vitória. Eles elegeram o Melhor Filme da 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e o Melhor Filme da 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas. O vencedor na categoria de curta-metragem foi Vollúpya, de Éri Sarmet e Jocimar Dias Júnior. Já entre os longas, o eleito foi “Quando eu me encontrar”, de Amanda Pontes e Michelline Helena.



O júri foi formado pelos seguintes profissionais: Ana Paula Barbosa, Ana Pessoa, Anne Braune, Barbara Demerov, Bruno Carmelo, Diego Olivares, Fred Maia, Ismaelino Pinto, Janda Montenegro, Liliana Bernartt, Luiz Carlos Merten, Luiz Zanin, Maria do Rosário Caetano, Neusa Barbosa, Sé Souza e Vitor Búrigo.



PRÊMIO EXTRA SESC GLÓRIA

O Prêmio Extra oferecido pelo Sesc Glória consiste no licenciamento para exibição do longa-metragem ganhador do Melhor Filme pelo Júri Técnico por dois anos nas salas de cinema do Centro Cultural Sesc Glória. O filme vencedor é o longa capixaba “Presença”, de Erly Vieria Jr.

PRÊMIO LIKE

O filme Presença, de Erly Vieira Jr, também ganha o Prêmio Like, com apoio no valor de R$ 50.000,00 em veiculação de mídia no canal.

O 31º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio master do Instituto Cultural Vale e Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. Conta também com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, Secretaria da Cultura (Secult). Tem apoio da Rede Gazeta, do Canal Brasil, do Canal Like, do Sesc Glória, da Carla Buaiz Joias e da TVE Espírito Santo. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

31º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

TROFÉU VITÓRIA – PREMIADOS

28ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

Samuel foi trabalhar, de Janderson Felipe e Lucas Litrento

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Zâgero, de Victor Di Marco e Márcio Picoli

Troféu Vitória – Melhor Direção

Edileusa Penha de Souza e Santiago Dellape, por Vão das Almas

Troféu Vitória – Melhor Roteiro

Janderson Felipe e Lucas Litrento, por Samuel foi trabalhar

Troféu Vitória – Melhor Fotografia

André Luiz de Luiz, por Quinze Quase Dezesseis, de Thais Fujinaga

Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística

Pássaro memória, de Leonardo Martinelli

Troféu Vitória – Melhor Interpretação

Victor Di Marco, por Zagêro

Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri

Se eu tô aqui é por mistério, de Clari Ribeiro

14ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

Presença, de Erly Vieira Jr

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Presença, de Erly Vieira Jr

Troféu Vitória – Melhor Direção

Amanda Pontes e Michelline Helena, por Quando eu me encontrar

Troféu Vitória – Melhor Roteiro

Erly Vieira Jr, por Presença

Troféu Vitória – Melhor Fotografia

Victor de Melo, por Quando eu me encontrar

Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística

Erly Vieira Jr, por Presença

Troféu Vitória – Melhor Interpretação

Pipa, por Quando eu me encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena

Menção Honrosa

Não existe almoço grátis, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel

Menção Honrosa – Prêmio Especial do Júri

Graciela Guarani e Alice Gouveia – diretoras do filme Sekhdese

14ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

Pirenopolynda, de Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Ficção suburbana, de Rossandra Leone

Menção Honrosa

Quando você vem me visitar, de Henrique Arruda

13ª MOSTRA FOCO CAPIXABA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

O T-Rex e a pedra lascada, de Luã Ériclis

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Fala, vô!, de Felipe Risallah

Menção Honrosa

Antônio Rodrigues, ator do filme O Caboclo Sapê, de Ricardo Sá

13ª MOSTRA CORSÁRIA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Prólogo, de Natália Dornelas

Menção Honrosa

Yãmî Yah-Pá | Fim da Noite, de Vladimir Seixas

11ª MOSTRA OUTROS OLHARES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

Canto das Areias, de Maíra Tristão

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Macaléia, de Rejane Zilles

Menção Honrosa

Macaléia, de Rejane Zilles

9ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular)

A Velhice ilumina o Vento, de Juliana Segóvia

9ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

O Lado de Fora Fica Aqui Dentro, de Larissa Barbos

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Pedagogias da Navalha | Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada, de Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos

Menção Honrosa

Baobab, de Bea Gerolin

8ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

Meredith Monk / Mete Dance, de Mooluscos

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Água salgada, de Wyucler Rodrigues

Menção Honrosa

Boca do cais, de Luna Colazante

7ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico)

Bauxita, de Thamara Pereira

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Elizabeth, de Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav

Menção Honrosa

Antes que o porto venha, de Isabela Narde

6ª MOSTRA DO OUTRO LADO – CINEMA FANTÁSTICO

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico e Júri Popular)

Curacanga, de Mateus Di Mambro

24º FESTIVALZINHO DE CINEMA DE VITÓRIA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular)

Sacis, de Bruno Brennec

PRÊMIO DA CRÍTICA

Troféu Vitória – Melhor Longa-metragem

Quando Eu Me Encontrar, de Amanda Pontes e Michelline Helena

Troféu Vitória – Melhor Curta-metragem

Vollúpya, de Jocimar Dias Jr e Éri Sarmet

PRÊMIO EXTRA SESC GLÓRIA

Presença, de Erly Vieira Jr

PRÊMIO LIKE

Presença, de Erly Vieira Jr