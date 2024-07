Final de semana ensolarado? Confira a previsão do tempo deste sábado (6)

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper ), neste sábado (6), poucas nuvens e calor no Espírito Santo. Previsão de chuva rápida na madrugada e manhã apenas no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

Quase nenhuma nuvem se forma na metade sul capixaba, incluindo a Grande Vitória. Há risco de baixa umidade relativa do ar (abaixo dos 30%) à tarde em trechos da região Sul. Ventos de fraco a moderado no litoral, com chance de rajadas intensas entre o litoral sul e a região metropolitana.

Na Grande Vitória, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Risco de baixa umidade relativa do ar (abaixo dos 30%) à tarde. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, previsão de chuva fraca na madrugada e manhã apenas no litoral, e tempo aberto nos demais períodos do dia. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.