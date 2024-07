Forças da segurança pública discutem plano de governo com Diego Libardi

Combater a criminalidade na sua essência, por meio de políticas públicas que promovam mais educação, saúde e qualidade de vida para os cidadãos. Este foi um dos pontos que nortearam o diálogo promovido pelo pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro, Diego Libardi (Republicanos) com lideranças da sociedade civil e representantes das forças de segurança.

No encontro, realizado nesta terça (16) em Cachoeiro, o pré-candidato conseguiu debater o tema de forma muito ampla, devido à presença de um público diversificado.

Participaram professores, agentes socioeducacionais, advogados criminalistas, agentes de segurança pública – como guardas municipais e policiais penais, civis e militares -, além de líderes comunitários e alguns pré-candidatos a vereador, que serão os futuros legisladores municipais.

Ouvindo as demandas e sugestões do público presente, surgiu, entre outras propostas, a da criação de um Conselho de Segurança Municipal que integre, além das forças de segurança pública, também representantes da Educação, da Saúde, da Mulher e da Cidadania.

“Quando pensamos em combater a criminalidade, sabemos que existem ações imediatas que precisam ser feitas. Mas, se buscamos uma erradicação do problema, temos que ir à sua raiz. Temos que pensar em uma gestão municipal que ocupe os espaços, principalmente nos bairros e comunidades de maior vulnerabilidade, levando serviços de qualidade, com educação, saúde, lazer e tudo o que promova o bem-estar para os cidadãos, fortaleça os valores comunitários e que dê mais dignidade às famílias”, comentou Libardi.

Guarda Municipal

Outro tema levantado na reunião foi o da Guarda Municipal, que hoje conta com 30 agentes e apenas duas viaturas atuando no patrulhamento em toda a cidade.

“Sabemos que a falta de efetivo, de equipamentos e de infraestrutura digna compromete a qualidade do serviço prestado pela Guarda, que é o braço da segurança no município e precisa ser valorizada e ter sua atuação ampliada”, afirmou o pré-candidato.

Libardi disse, ainda, que os cachoeirenses precisam sentir a presença das forças de segurança no dia a dia, inclusive com uso da tecnologia e inteligência para análise de dados, prevenção e combate aos crimes.

“Esta reunião foi uma oportunidade de dialogar sobre todos estes pontos, com representantes de todas as partes envolvidas, buscando estratégias que possam ser aplicadas na prática para promover a tranquilidade e proteção às famílias cachoeirenses”, afirmou, reforçando que irá continuar as reuniões de planejamento do seu Programa de Governo colaborativo convocando a participação popular.