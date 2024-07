Frente fria até quando? confira a previsão para o ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, no último dia de julho, a atuação da frente fria mantém o tempo instável no Espírito Santo.

A quarta-feira (31) será de nuvens e com previsão de chuva em alguns momentos do dia nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. Entretanto, não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, e as temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

O vento sopra com intensidade moderada pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia. Vento moderado a forte no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Em Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia. Vento moderado a forte no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chuva fraca em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.