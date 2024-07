Governo anuncia investimentos em drenagem e pavimentação de ruas no ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na noite desta sexta-feira (17), novos investimentos em infraestrutura urbana no município da Serra. São R$ 31,5 milhões em obras de drenagem, pavimentação de ruas e micro revestimentos asfálticos nos bairros Parque Residencial Laranjeiras, São Marcos, José de Anchieta e Costa Dourada. A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Vidigal e de outras autoridades, além de líderes comunitários.

“Essa pavimentação representa mais qualidade de vida para os moradores e inovação com infraestrutura adequada. Isso faz com que as pessoas se animem e passam a inovar em suas vidas, além de trazer mais segurança a quem trafega. Então, quando você tem boas parcerias como a gente tem – Governo do Estado e Prefeitura da Serra -, isso produz um efeito multiplicador”, disse o governador.

Foi autorizado o início das obras de microrrevestimento asfáltico de diversas ruas nos bairros Parque Residencial Laranjeiras, São Marcos e José de Anchieta. As intervenções contemplam 57.469 metros quadrados de fresagem de pavimento asfáltico, 172.409 metros quadrados de capeamento asfáltico, 25.256 metros de calçada em concreto camurçado, 780 metros quadrados de sinalização vertical, 7.020 metros quadrados de sinalização horizontal, 64 metros de rampa de pedestres e 12.480 metros quadrados de ladrilho hidráulico.



“O Governo do Estado tem procurado desenvolver ações que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores da Serra. É uma alegria anunciar mais de R$ 30 milhões de investimentos do Governo do Estado nesta região”, observou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.



No bairro Parque Residencial Laranjeiras, a Avenida Norte Sul será contemplada com as intervenções. Já no bairro São Marcos, serão realizadas as intervenções nas ruas Porto Velho, Travessa Brasília, dos Ypês, Maceió, Curitiba, Américo Miranda, Fabiano Nunes Fraga, Rua da Igreja, Atalaia e Calíopo Rodrigues de Fraga. Em José de Anchieta, ao todo, quinze ruas serão beneficiadas com as intervenções. São elas: avenidas Diamante, das Castanheiras, dos Jacarandás e das Palmeiras, e ruas Turmalina, Água Marinha, dos Ipês, Peroba do Campo, das Cerejeiras, Pau Brasil, Cedro, das Seringueiras, das Acácias, Flamboyant e Pequiá.



Durante a solenidade oficial, também foi assinada ordem de serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação das ruas Custódio Guimarães, dos Mineiros, Kaffa Saad e Venceslau Braz, localizadas no bairro Costa Dourada. Serão pavimentados 4.969 metros quadrados, 669 metros de rede de drenagem, 30 caixas ralo, 14 poços de visita, 1.506 metros de meio fio pré-moldado, 1.506 metros de sarjeta, 2.508 metros quadrados de calçada cidadã, 176 metros de rampa de pedestres, 527 metros quadrados de ladrilho hidráulico e 282 metros quadrados de sinalização horizontal.