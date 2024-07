Governo do ES entrega 42 novas viaturas para a Polícia Penal

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã desta segunda-feira (29), a entrega de 42 novas viaturas para a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES). A solenidade aconteceu no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Ao todo, a Secretaria da Justiça (Sejus) investiu R$ 10,9 milhões na aquisição dos veículos modelo Ford Ranger, que serão distribuídos para as unidades prisionais do Estado e para a Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) da Polícia Penal.

“Inicialmente, gostaria de falar sobre a alegria de termos criado a Polícia Penal do Espírito Santo. Hoje fortalecemos o trabalho da instituição que garante a estabilidade e controle no sistema prisional. Isso só é possível com policiais penais bem treinados e equipados.

Essas novas viaturas são mais um suporte para que os nossos profissionais possam fazer seu trabalho com mais qualidade. Tenham a certeza de que vocês têm o apoio do Governo do Estado”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, ressaltou a importância de mais esse investimento para a PPES. “Estamos entregando estrutura e mobilização, que oferecem melhorias e otimização para o trabalho dos policiais penais.

A Polícia Penal compõe a segurança pública, assim, também, o Governo do Estado está investindo em mais segurança para a população”, disse Rafael Pacheco.

“A aquisição é uma ação importante para que os policiais possam ter acesso a mais conforto e segurança no exercício das suas funções, além de reafirmar o compromisso do Governo do Estado com os nossos agentes na prestação de segurança pública à sociedade capixaba, bem como a busca pela eficiência no serviço público”, comentou o diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo, José Franco Morais Júnior.

Durante a entrega, o governador Casagrande anunciou novos recursos destinados à Polícia Penal para a entrega de mais 41 viaturas, além do novo concurso, em que serão ofertadas 600 vagas para o cargo de policial penal, com previsão da publicação do edital em março do próximo ano.

A cerimônia de entrega das novas viaturas contou também com a presença dos subsecretários da Secretaria da Justiça; da diretora-geral adjunta da Polícia Penal, Graciele Sonegheti; policiais penais; diretores de unidades prisionais; além de outras autoridades.