Governo investe em mais dois campos de futebol no Espírito Santo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, nesta terça-feira (2), a entrega de dois campos Bom de Bola no município de Aracruz, em Barra do Sahy e na Barra do Riacho. Investimentos que, somados, chegam a R$ 1,1 milhão.

A Barra do Sahy ganhou um Campo Bom de Bola totalmente novo. O equipamento, em formato society, tem a dimensão de 31,90 x 49,90m, totalizando 1.575,86 metros quadrados, e conta com gramado sintético, padrão Fifa, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado com cinco metros de altura sobre alvenaria de blocos rebocada e pintada e iluminação com seis postes de concreto, com três refletores cada. A obra teve o valor de R$ 776.094,81.

Já na Barra do Riacho, o Campo Bom de Bola existente no local foi revitalizado, com a implantação de um novo gramado sintético, também no padrão Fifa. Nesta ação, além da grama, todo o material necessário para a execução do serviço foi incluído no acordo da Sesport com a Prefeitura Municipal, como na mão de obra, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves. Dessa forma, o espaço foi totalmente recuperado e entregue à população.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, foi representado nos eventos pelo gerente de Esportes de Formação e Rendimento, Leni Junior. “As construções de novos campos Bom de Bola e as revitalizações são importantes para atender a comunidade de forma geral. Além disso, esses novos equipamentos também poderão ser utilizados pelas prefeituras para a realização de projetos esportivos com crianças e adolescentes, como o Campeões de Futuro, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Sesport”, destacou Leni Junior.